Η Άρσεναλ φέρεται σύμφωνα με αγγλικές και ιταλικές πηγές να έχει... λοκάρει μεταγραφικά τον νεαρό και χαρισματικό χαφ του Ολυμπιακού.

Τα μεταγραφικά σενάρια αλλά και οι πληροφορίες για τον Μουζακίτη δίνουν και παίρνουν. Μάλιστα σε κάποιες ημέρες οι πληροφορίες βγαίνουν non stop. Όπως είχατε ενημερωθεί από τον Κώστα Νικολακόπουλο και την εκπομπή των Galacticos από τις 21 Νοεμβρίου η Πόρτο ήταν ο σύλλογος που είχε εκφράσει ενδιαφέρον για τον διεθνή χαφ.

Η Πόρτο δεν έκανε πρόταση που καλύπτει τους Πειραιώτες αλλά έχει από κοντά την περίπτωση του διεθνή χαφ και δεν αποκλείεται να πιέσει για την απόκτησή του καθώς τον βλέπει και ως μία πολύ καλή επένδυση. Οι αγγλικές και οι ιταλικές πηγές από την πλευρά τους συνδέουν τον Έλληνα μέσο με τις Άρσεναλ, Γιουνάϊτεντ, Άστον Βίλα, Μπραϊτον και Νάπολι. Η Άρσεναλ φέρεται και να παρακολουθεί και να ενδιαφέρεται εντόνως για τον Χρήστο Μουζακίτη, που έχει φτάσει στο να κοστολογείται σχεδόν στα 30 εκατ. ευρώ ή κοντά σε αυτό το ποσό.

Προφανώς από τις προαναφερθείσες ομάδες οι αγγλικές είναι αυτές που έχουν την δυνατότητα να φτάσουν σε πολύ μεγάλα ποσά. Αυτό φυσικά φάνηκε και στην περίπτωση της μεταγραφής του Μπάμπη Κωστούλα στην ομάδα της Μπράιτον. Από την άλλη έχοντας πάρει τον τιμητικό τίτλο του Golden Boy στα 18 του χρόνια ο Μουζακίτης έχει ήδη 55 αγώνες στην πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού με 2 γκολ και 6 ασίστ.