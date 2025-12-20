Κύπελλο Κ19: Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ θα συγκρουστούν στα προημιτελικά
Το ζευγάρι του περσινού τελικού στο Κύπελλο Κ19 θα αναμετρηθεί φέτος στα προημιτελικά.
Ο Ολυμπιακός νίκησε 2-0 τον ΟΦΗ εκτός έδρας, ο ΠΑΟΚ έκανε το ίδιο στην έδρα του Λεβαδειακού με το ίδιο σκορ 2-0 και τώρα οι Πειραιώτες και οι Θεσσαλονικείς θ' αναμετρηθούν στα προημιτελικά. Το ματς θα γίνει στην έδρα του ΠΑΟΚ στις 10 ή 11 του Γενάρη.
ΟΦΗ - Ολυμπιακός 0-2
Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ Ολυμπιακός: «Την πρόκριση της στα προημιτελικά του Super League K19 κυπέλλου πανηγύρισε η ομάδα Νέων του Ολυμπιακού, η οποία νίκησε τον ΟΦΗ με 0-2 στο Ηράκλειο για τη φάση των «16».
Επόμενος αντίπαλος πλέον θα είναι ο ΠΑΟΚ, που επικράτησε με 0-2 του Λεβαδειακού. Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο να γίνει το Σαββατοκύριακο 10-11 Ιανουαρίου και θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη.
Στο αγωνιστικό κομμάτι ο Ολυμπιακός δεν ξεκίνησε καλά το ματς με τους Κρητικούς να έχουν την πρώτη μεγάλη στιγμή στο 13', όταν ο Σιτμαλίδης έκλεψε την μπάλα, όμως το σουτ του σταμάτησε στο δοκάρι. Στο 28' ο ΟΦΗ είχε ακόμα μία ευκαιρία να ανοίξει το σκορ, με τον Γεωργακόπουλο να κάνει σπουδαία επέμβαση στο σουτ του Χνάρη.
Η πρώτη μεγάλη φάση για τον Ολυμπιακό ήρθε στο 33' όταν έπειτα από σέντρα του Θεοδωρίδη, ο Καρκατσάλης έκανε την κεφαλιά όμως η μπάλα πέρασε άουτ με το 0-0 να παραμένει μέχρι το φινάλε του ημιχρόνου.
Στο δεύτερο μέρος η ομάδα του Γιώργου Σίμου μπήκε πιο αποφασισμένη και κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο 57', όταν ο Κολοκοτρώνης έκανε κάθετη στον Κορτές, εκείνος γύρισε την μπάλα στο σημείο του πέναλτι και από εκεί ο Τρικαλιώτης την έστειλε στα δίχτυα για το 0-1.
Ο ρυθμός του αγώνα στη συνέχεια έπεσε αρκετά με τον Ολυμπιακό να έχει τον έλεγχο, αλλά να μην μπορεί εύκολα να διεισδύσει στην περιοχή του ΟΦΗ.
Το τελικό 0-2 για τους «ερυθρόλευκους» σημείωσε στο 88' ο Καλαϊτζίδης, ο οποίος υποδέχθηκε την μπάλα έπειτα από πάσα του Κολοκοτρώνη και νίκησε τον αντίπαλο τερματοφύλακα από κοντά.
ΟΦΗ (Μ. Πατεμτζής): Γυπαράκης, Καρνέζος (68' Κοζυράκης), Χέιλυ, Μπαλάσης, Λαγουδάκης, Σωμαράκης, Χνάρης (68' Τούφας), Αντωνακάκης, Ασμαργιανάκης, Σιτμαλίδης (31' Καρβούνης), Δάρλας (78' Βγόντζας).
Ολυμπιακός (Γιώργος Σίμος): Γεωργακόπουλος, Θεοδωρίδης (90' Αβραμούλης), Φράγκος, Καρκατσάλης, Μίλισιτς, Πλειώνης (46' Τρικαλιώτης), Κολοκοτρώνης, Κότσαλος, Κορτές (78' Καλαϊτζίδης), Χάμζα, (90' Σουλανιάκου) Βασιλακόπουλος (78' Λάνα).
Λεβαδειακός - ΠΑΟΚ 0-2
Η αναφορά του ΠΑΟΚ για το ματς: «Περισσότερο εύκολα από ό,τι μαρτυρά το τελικό 0-2 και με πρωταγωνιστή τον Πασχάλη Στύλο, η Κ19 κέρδισε τον Λεβαδειακό στη Λιβαδειά και προκρίθηκε στον προημιτελικό του Κυπέλλου Super League. Εκεί η ομάδα μας θα υποδεχτεί στη Σουρωτή τον Ολυμπιακό (πέρασε από τον ΟΦΗ) σε έναν ίσως πρώιμο τελικό, που θα διεξαχθεί στις 10 ή 11 Ιανουαρίου.
Ο ΠΑΟΚ είχε πολλές ευκαιρίες να ανοίξει το σκορ πολύ πριν βρει τελικά, δίχτυα. Το έκανε εν τέλει στο 63' με πέναλτι που κέρδισε ο Στύλος και εκτέλεσε εύστοχα ο Ελευθεριάδης. Στο 73' δε, ο Στύλος «καθάρισε» ουσιαστικά το ματς, κάνοντας το 0-2. Να σημειωθεί ότι ο τερματοφύλακας του Λεβαδειακού αποβλήθηκε στο 81' με δεύτερη κίτρινη κάρτα.
Η σύνθεση του ΠΑΟΚ: Μαλιγίν, Πανικίδης (85' Κυριαζίδης), Βυρσωκινός (85' Κάνιος), Τσίτσκας, Αβράμπος, Ελευθεριάδης, Τσίτσιλας (59' Αρετής), Γκιόκα, Στύλος (74' Γραββάνης), Τουρσουνίδης (74' Οικονόμου), Ντούνγκα».
