Ο Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση του Χρήστου Κόντη ενόψει του αγώνα του ΟΦΗ με την ΑΕΚ.

Ευχάριστο νέο για τον Χρήστο Κόντη ενόψει του ματς του ΟΦΗ με την ΑΕΚ στo Παγκρήτιο Στάδιο (9/11, 17:00). Ο Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης ξεπέρασε τις ενοχλήσεις που τον ταλαιπωρούσαν στους κοιλιακούς το προηγούμενο διάστημα, μπήκε σε κανονικό πρόγραμμα προπόνησης και έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση του προπονητή του ενόψει του αγώνα με τον Δικέφαλο.

Μοναδικός απόντας από το πρόγραμμα της ομάδας ήταν ο Μπόρχα Γκονθάλεθ, ο οποίος συνέχισε το πρόγραμμα θεραπείας του για τη βαριά θλάση που υπέστη.

Το πρόγραμμα της προπόνησης του ΟΦΗ περιλάμβανε ασκήσεις κυκλοφορίας, τακτικής και αγωνιστικό παιχνίδι. Επόμενη προπόνηση έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο (8/11), μετά το τέλος της οποίας θα ανακοινωθεί η αποστολή.

Θυμίζουμε πως ο Χρήστος Κόντης δεν θα έχει στη διάθεση του για τον αγώνα με την ΑΕΚ τον τιμωρημένο Τιάγκο Νους, ο οποίος είχε δηλωθεί να εκτίσει ποινή λόγω καρτών, ενώ λόγω της αποβολής του στον αγώαν με τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη θα χάσει και το εκτός έδρας ματς με την ΑΕΛ Novibet.