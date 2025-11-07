Στρεφέτσα για τον τραυματισμό του: «Είμαι στο 100%, έχω επιστρέψει και νιώθω εξαιρετικά»

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ των Ερυθρόλευκων έκανε τις δηλώσεις του στην COSMOTE TV πριν από το Κηφισιά - Ολυμπιακός της Κυριακής.

Ο Γκαμπριέλ Στρεφέτσα πιο συγκεκριμένα τόνισε:



Για το κλίμα στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού μετά το ματς της Τρίτης: Είμαστε απογοητευμένοι γιατί κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι και παρόλαυτα δεν καταφέραμε να κερδίσουμε. Όμως έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Εμείς πρέπει να κρατήσουμε την απόδοση μας και να συνεχίσουμε μπροστά για να νικήσουμε το επόμενο παιχνίδι.

Για το ματς με την Κηφισιά: Το παιχνίδι με την Κηφισιά θα είναι μια μάχη όπως και όλα τα ματς του ελληνικού πρωταθλήματος. Ελπίζουμε να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι για να συνεχίσουμε με νίκη στο πρωτάθλημα.

Για την δική του κατάσταση: Μετά από έναν τραυματισμό που με ταλαιπώρησε, αυτή τη στιγμή αισθάνομαι πολύ καλά. Είμαι στο 100%, έχω επιστρέψει, νοιώθω εξαιρετικά και περιμένω την ευκαιρία μου για να βοηθήσω όσο περισσότερο μπορώ την ομάδα.



