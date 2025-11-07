Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta για ένα τεράστιο όπλο, από το οποίο μπορεί να πάρει πολύ περισσότερα ο Ολυμπιακός.

Η επιστροφή του Ποντένσε στον Ολυμπιακό ήταν ένα μεγάλο δώρο για την ομάδα. Ουδείς αμφιβάλλει περί τούτου.

Ο Πορτογάλος και κλάση έχει και ποιότητα έχει και μεγάλη διάθεση να βοηθήσει τον Ολυμπιακό έχει. Και τα δείχνει όλα αυτά μέσα στο γήπεδο, σε κάθε παιχνίδι. Δεν μπορεί να υπάρχουν παράπονα από την κατάθεση ποιότητας, αλλά και αγωνιστικότητας-το ξεκινάω έτσι, ώστε να μην δημιουργηθούν παρεξηγήσεις.

Υπάρχει, όμως, κάτι που τουλάχιστον εγώ διακρίνω. Να πω ότι το μυαλό δεν είναι πάντα όσο καθαρό πρέπει, με συνέπεια σε πολύ κρίσιμες στιγμές οι αποφάσεις να μην είναι οι καλύτερες; Κάτι τέτοιο βλέπω εγώ. Και το θεωρώ αυτό πολύ σοβαρό διότι υπάρχουν δύο-τρεις συγκεκριμένες στιγμές με την μπάλα στα πόδια του Ντάνι, που θα μπορούσαν να είχαν αλλάξει τα πάντα, και να τα είχαν κάνει ιδανικά για τον Ολυμπιακό, τόσο στο πρωτάθλημα, όσο και στο Τσάμπιονς Λιγκ.

Πρώτη στιγμή, εδώ.

Είναι στο 53ο λεπτό στο ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός (2-1) με το σκορ 0-1. Ο Ποντένσε είναι μόλις έξω από την περιοχή του ΠΑΟΚ και ο Ελ Κααμπί αμαρκάριστος στο ημικύκλιο της. Χρειάζεται μία απλά καλή πάσα στα πέντε μέτρα για να βγει ο σέντερ φορ φάτσα με τον γκολκίπερ και να υπάρξουν σοβαρές πιθανότητες να γίνει το 0-2 και να τελειώσει το παιχνίδι. Η πάσα ήταν κακή. Με διπλό του Ολυμπιακού εκείνη την βραδιά στην Τούμπα, τώρα θα ήταν όχι ένα πόντο πίσω από τον ΠΑΟΚ, αλλά πέντε πόντους μπροστά του…

Δεύτερη στιγμή, εδώ.

Είναι στο 81ο λεπτό στο Ολυμπιακός-PSV (1-1) με το σκορ 1-0. Ο Ποντένσε έχει φύγει στην αντεπίθεση μετά από ωραία μπαλιά του Ελ Κααμπί. Είναι δύο επιτιθέμενοι (Ποντένσε, Ταρέμι) εναντίον δύο αμυνόμενων. Κι από πίσω να έρχεται κι ο Ελ Κααμπί. Ιδανική συνθήκη. Μία καλή πάσα μπροστά στον Ταρέμι χρειάζεται. Η, έστω να τη γυρίσει πίσω στον Ελ Κααμπί. Και αυτό που κάνει είναι μία πάσα σε αντίπαλο. Με ένα γκολ εδώ, γίνεται το 2-0 και τελειώνει το παιχνίδι.

Υπάρχει και τρίτη στιγμή, απλά είναι πιο παλιά, όμως προσωπικά δεν μου έχει φύγει από το μυαλό. Εδώ.

Από το Ολυμπιακός-Πάφος (0-0). Στα μισά του α΄ ημιχρόνου ο Ποντένσε είναι μέσα στην περιοχή και δεξιά του αμαρκάριστοι και ο Ταρέμι και ο Ελ Κααμπί. Δεν τους έκανε πάσα, σούταρε πάνω στον αμυντικό…

Να το ξεκαθαρίσω: Εξυπακούεται, ότι το πρόβλημα του Ολυμπιακού δεν είναι ο Ποντένσε. Μην τρελαθούμε. Ο Ντάνι είναι παικταράς και βοηθάει πράγματι πολύ τον Ολυμπιακό. Γι΄ αυτό και τον αγαπάει όλος ο κόσμος-κι εμείς! Άλλα είναι τα θέματα του Ολυμπιακού. Όμως, κατά την γνώμη μου, αλλά νομίζω και καθαρά αντικειμενικά, ο Ποντένσε μπορεί να δίνει πολύ περισσότερα πράγματα στον Ολυμπιακό. Εκεί εγώ εστιάζω, δεν τα έχω μαζί του.

Από έναν κυνηγό της δικής του κλάσης, περιμένεις καλύτερες αποφάσεις σε καθοριστικές στιγμές, όπως αυτές. Και ψάχνοντας να καταλάβω γιατί δεν τις παίρνει, καταλήγω σε δύο πράγματα. Είτε έχει αγχωθεί περισσότερο απ΄ ότι πρέπει στην προσπάθεια του να ηγηθεί της προσπάθειας του φετινού Ολυμπιακού. Είτε παίζει παραπάνω απ΄ ότι πρέπει (γιατί ήταν τραυματίας ο Ζέλσον, γιατί ο Στρεφέτσα με τον Καμπελά είναι «ναι μεν αλλά» κλπ), με αποτέλεσμα να κουράζεται και να θολώνει το μυαλό. Είτε και τα δύο μαζί.

Ένας πιο φρέσκος και με πιο καθαρή σκέψη Ποντένσε, θα δώσει πάρα πολύ περισσότερα πράγματα στον Ολυμπιακό. Ήδη δίνει πολλά, αλλά κάνει και πολλά λάθη, και σε άλλα κομμάτια του παιχνιδιού, αν θυμηθούμε για παράδειγμα και πόσες φορές έχει χάσει εύκολα την μπάλα στο κέντρο κι ο Ολυμπιακός έχει φάει γκολ και φάσεις σε αντεπιθέσεις.

Ενδεχομένως η επικείμενη διακοπή του πρωταθλήματος να τον βοηθήσει, με τις ανάσες που θα πάρει. Ωστόσο, μου φαίνεται ότι και ο ίδιος και η ομάδα πρέπει να το διαχειριστεί λίγο καλύτερα. Από ένα από τα μεγαλύτερα όπλα σου, πρέπει να παίρνεις το μάξιμουμ. Κι ο Ολυμπιακός δεν παίρνει ακόμη το μάξιμουμ από αυτό το τεράστιο όπλο .

Άσχετο: Μια χαρά τον πήγε τον Ντένις Μαν ο Ορτέγκα. Δεν τον άφησε να ανασάνει τον έξω δεξιά της PSV, μεταγραφή του καλοκαιριού από την Πάρμα με 8,5 εκ. Ευρώ. Με τον Ρουμάνο να είχε ακουστεί και για τον Ολυμπιακό.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Έκανε, λέει, μία άστοχη έξοδο ο Τζολάκης την Τρίτη. Πράγματι έτσι είναι. Κι ήταν και τυχερός που ο Ολλανδός κυνηγός είχε πολύ κακό τελείωμα στην κεφαλιά που πήρε. Μόνο που θα πρέπει να δούμε την πιο μεγάλη εικόνα, ότι δηλαδή ο γκολκίπερ του Ολυμπιακού βγήκε άλλες τέσσερις φορές και καθάρισε σε εναέριες μάχες, εκ των οποίων η μία ήταν πολύ κρίσιμη.

Όλοι θέλουμε το τέλειο, να είχε «πέντε στα πέντε» στις εξόδους του ο Τζολάκης, αλλά δείτε τους άλλους γκολκίπερ. Βγαίνουν τόσες φορές από την εστία τους να βοηθήσουν την ομάδα τους η, κάθονται στα αβγά τους για να μην εκτεθούν; Ο γκολκίπερ του Ολυμπιακού βγαίνει. Και βγαίνει και εκτός περιοχής του, όπως το έκανε και με την PSV σε μία στιγμή, σε πάσα στην πλάτη της άμυνας του.

Ο δε Τζολάκης είναι και φοβερός με την μπάλα. Του γυρίζουν τόσες φορές πίσω κι αυτός είναι εγγύηση. Άσε τις πάσες που δίνει, όπως τώρα στη φάση του γκολ του Ζέλσον. Η, ακόμη καλύτερη, μία άλλη στον Ποντένσε. Έχει πάρα πολλά καλά ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού.

