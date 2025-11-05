Στη διάθεση των φίλων της ΑΕΚ τα εισιτήρια για την κυριακάτικη αναμέτρηση με τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο.

Η ΑΕΚ θα έχει τον κόσμο στο πλευρό της στο κυριακάτικο παιχνίδι με τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο, με τους κιτρινόμαυρους να ανακοινώνουν ότι τα εισιτήρια τέθηκαν σε κυκλοφορία.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ:

Η ΠΑΕ ΑΕΚ ενημερώνει τους φιλάθλους ότι άρχισε η διάθεση των εισιτηρίων για την εκτός έδρας αναμέτρηση της 10ης αγωνιστικής της STOIXIMAN Super League 2025-2026 με τον ΟΦΗ, την Κυριακή 9 Νοεμβρίου (17:30) στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Οι φίλοι της ΑΕΚ μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήριά τους μέσω της πλατφόρμας ticketmaster.gr.

Για τις Θύρες 6 και 7 πατήστε εδώ

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο, για την είσοδο στο γήπεδο είναι υποχρεωτική η ενεργοποίηση των εισιτηρίων μέσω της εφαρμογής gov.gr Wallet. Η διαδικασία είναι η ίδια με αυτή που ισχύει και στα εντός έδρας παιχνίδια της ομάδας μας.

Το QR Code του ηλεκτρονικού εισιτηρίου θα πρέπει να ταυτοποιηθεί μέσα από την εφαρμογή, ενώ χωρίς την ταυτοποίηση αυτή δεν θα είναι δυνατή η είσοδος στο γήπεδο.

