Μαυρωτάς για τις δηλώσεις Σούντγκρεν: «Πέραν από τις καταγγελίες του υπάρχουν και άλλα ευρήματα»

Ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτάς ανέφερε πως πέραν από τις καταγγελίες του Σούντγκρεν υπάρχουν και άλλα ευρήματα που ενισχύουν τα λεγόμενα του Σουηδού

Ο Γιώργος Μαυρώτας εμφανίστηκε το πρωί της Τετάρτης (5/11) στην ενημερωτική εκπομπή του ΣΚΑΙ «Οι Αταίριαστοι» και μίλησε για την υπόθεση Σούντγκρεν, η οποία κλωνίζει για ακόμα μία φορά τον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Θυμίζουμε πως ο Σουηδός αμυντικός αποκάλυψε σε podcast της χώρας του πως τα περσινά παιχνίδια του Βόλου με τον Πανσερραϊκό για τα play outs ήταν στημένα για να έρθουν 3-0.

Ο Γενικός Γραμμτέας Αθλητισμού, στις δηλώσεις του ανέφερε μεταξύ άλλων πως μετά από τις καταγγελίες του 35χρόνου οπισθοφύλακα για τη χειραγώγηση παιχνιδιών στο ελληνικό πρωτάθλημα ξεκίνησε σχετική έρευνα για να διαπιστωθούν τα λεγόμενα του, από την οποία βρέθηκαν περαιτέρω ευρήματα σχετικά με τα στοιχηματικά μοτίβα που θα στοιχειοθετήσουν στην έκθεση της Εισαγγελίας που θα σταλεί στην Ελληνική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου.

«Αυτό που κάναμε ήταν να συλλέξουμε και να στείλουμε για τη συλλογή των στοιχηματικών δεδομένων από τους Έλληνες παρόχους, προκειμένου να δούμε εάν αυτά τα μοτίβα επαληθεύονται. Εχουμε βρει ενδιαφέροντα πράγματα, συνεχίζεται αυτή η διερεύνηση και θα ολοκληρωθεί αυτές τις ημέρες, γιατί η αναζήτηση των στοιχηματικών δεδομένων και η ανάλυσή τους είναι μια διαδικασία που μπορεί να διαρκέσει από ένα μήνα μέχρι έξι μήνες. Πέραν από τις καταγγελίες του Σούντγκρεν υπάρχουν και άλλα ευρήματα.

«Στο στοιχηματικό κομμάτι αυτό που κοιτάζουμε είναι τα ευρήματα όσον αφορά τα στοιχηματικά μοτίβα. Εκεί έχουν βρεθεί κάποια στοιχεία τα οποία είναι αξιοποιήσιμα. Οι καταγγελίες του Σούντγκρεν είναι κάτι διαφορετικό, που έρχεται να εμπλουτίσει ουσιαστικά το δικό μας πόρισμα που θα πάει στον Εισαγγελέα και την ποδοσφαιρική Ομοσπονδία».