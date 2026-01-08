Η FIFA έκανε γνωστό πως επέβαλε ban στον Πανσερραϊκό για τρεις μεταγραφικές περιόδους λόγω της υπόθεσης Φαρές.

Το πρόβλημα με το μεταγραφικό ban το οποίο επιβλήθηκε από τη FIFA καλείται να λύσει ο Πανσερραϊκός καθώς όπως αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας τα «λιοντάρια» τιμωρήθηκαν με απαγόρευση μεταγραφών για τρεις μεταγραφικές περιόδους.

Η συγκεκριμένη ποινή που επιβλήθηκε στον Πανσερραϊκό αφορά οικονομική εκκρεμότητα προς τον Αλγερινό αριστερό μπακ, Μοχάμεντ Φαρές, ο οποίος αγωνιζόταν στον Πανσερραϊκό την περσινή σεζόν με τη μορφή δανεισμού από τη Λάτσιο.

Ο Πανσερραϊκός είναι απολύτως ενήμερος για το ζήτημα που έχει προκύψει και γίνονται προσπάθειες για να λυθεί το θέμα προκειμένου να αρθεί το ban που επιβλήθηκε και να μπορέσει να προχωρήσει στον μεταγραφικό του σχεδιασμό.

Ο Φαρές πραγματοποίησε 30 συμμετοχές με τον Πανσερραϊκό με δύο γκολ και πέντε ασίστ, ενώ τη φετινή σεζόν αγωνίζεται με τη μορφή δανεισμού στη Φόρτε Βίρτους των ΗΑΕ.