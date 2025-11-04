Ντέγκερφορς για Σούντγκρεν: «Είναι ηγέτης, του βγάζουμε το καπέλο που παίζει παρά το τσίρκο των social media»
Σάλος έχει προκληθεί τις τελευταίες ώρες σε Ελλάδα (κυρίως) και Σουηδία, μετά τις δηλώσεις του Ντάνιελ Σουντγκρεν περί στησίματος αγώνων στο ελληνικό πρωτάθλημα την περασμένη σεζόν.
Ο άλλοτε ποδοσφαιριστής του Βόλου προέβη σε σοβαρές αποκαλύψεις, οι οποίες φυσικά προκάλεσαν «κύμα» αντιδράσεων και είναι στο επίκεντρο των συζητήσεων. Ο ίδιος ο παίκτης σε νέα του δήλωση τόνισε πως είπε απλώς την αλήθεια και... κάλεσε όποιον θέλει να του υποβάλλει μήνυση, ενώ το θέμα των στημένων ματς φυσικά εξετάζεται από τις αρμόδιες Αρχές.
Πλέον, ο 34χρονος αγωνίζεται στην πατρίδα του για λογαριασμό της Ντέγκερφορς, η οποία μέσω του εκπροσώπου Τύπου της, Τίμι Φαλκ, πήρε επίσημη θέση, υποστηρίζοντας φυσικά τον παίκτη της, με το κείμενο να αναφέρει πως «είναι ένας ηγέτης και του βγάζουν το καπέλο που αγωνίζεται, παρά το τσίρκο των social media που έχει στο κεφάλι του».
Δείτε ΕπίσηςΓεωργιάδης για Σούντγκρεν: «Έχει 24 ώρες να ανακαλέσει, δεν υπάρχει περίπτωση να έχουν ειπωθεί αυτά»
«Ο Ντάνιελ Σούντγκρεν είναι ήρωας, ηγέτης και πρότυπο. Είμαι περήφανος που έχω έναν άνθρωπο με τέτοιο πολιτικό θάρρος στην Ντέγκερφορς IF.
Το να βγαίνει στο γήπεδο και να προσφέρει μια απίστευτη εμφάνιση, παρά το τσίρκο των μέσων ενημέρωσης που έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του, είναι απίστευτα δυνατό. Του βγάζω το καπέλο».
Daniel Sundgren är en hjälte, ledare och ett föredöme. Stolt över att ha en gubbe med det civilkuraget i Degerfors IF.— Timmie Falk (@FalkTimmie) November 4, 2025
Att gå ut på planen och göra en otrolig insats, trots mediecirkusen i bakhuvudet, är urstarkt. Hatten av.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.