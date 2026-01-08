Στο ΟΑΚΑ κι όχι στη Λεωφόρο θα διεξαχθεί η αναμέτρηση ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Πανσερραϊκό, όπως ανακοίνωσε η Super League.

Αλλαγή έδρας για το ματς ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Πανσερραϊκό, που θα διεξαχθεί στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Η σέντρα ήταν προγραμματισμένη για την Κυριακή (11/1,21:00) στη Λεωφόρο, ωστόσο με ανακοίνωσή της η διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος έκανε γνωστό πως οι δύο ομάδες θα αγωνιστούν τελικά στο ΟΑΚΑ.

Η αλλαγή αυτή οφείλεται στις εργασίες αντικατάστασης που βρίσκονται σε εξέλιξη στον αγωνιστικό χώρο του «Απόστολος Νικολαΐδης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Super League

«Ανακοινώνεται ότι ο αγώνας ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ, στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αλλάζει έδρα και θα διεξαχθεί στο Ο.Α.Κ.Α. (αντί για το γήπεδο «Απ. Νικολαΐδης»), την Κυριακή 11.01.26 στις 21:00».