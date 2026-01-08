Παναθηναϊκός - Πανσερραϊκός: Άλλαξε η έδρα του ματς και παίζουν στο ΟΑΚΑ
Αλλαγή έδρας για το ματς ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Πανσερραϊκό, που θα διεξαχθεί στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.
Η σέντρα ήταν προγραμματισμένη για την Κυριακή (11/1,21:00) στη Λεωφόρο, ωστόσο με ανακοίνωσή της η διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος έκανε γνωστό πως οι δύο ομάδες θα αγωνιστούν τελικά στο ΟΑΚΑ.
Η αλλαγή αυτή οφείλεται στις εργασίες αντικατάστασης που βρίσκονται σε εξέλιξη στον αγωνιστικό χώρο του «Απόστολος Νικολαΐδης.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Super League
«Ανακοινώνεται ότι ο αγώνας ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ, στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αλλάζει έδρα και θα διεξαχθεί στο Ο.Α.Κ.Α. (αντί για το γήπεδο «Απ. Νικολαΐδης»), την Κυριακή 11.01.26 στις 21:00».
Αλλαγή έδρας του αγώνα Παναθηναϊκός-Πανσερραϊκός#slgrhttps://t.co/9ZUqGGVLPc pic.twitter.com/l58IgoiYZ0— Super League Greece (@Super_League_GR) January 8, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.