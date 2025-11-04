Προπονητής Ντέγκερφορς: «Πρέπει να υποστηρίξουν όλοι τον Σούντγκρεν»

Στο πλευρό του Σούντγκρεν μετά τα όσα είπε για τα περσινά ματς του Βόλου με τον Πανσερραϊκό στα play out τάχθηκε ο προπονητής του στην Ντέγκερφορς, Χένοκ Γκόιτομ.

Ο προπονητής της Ντέγκερφορς, Χένοκ Γκόιτομ μίλησε για τον Ντάνιελ Σούντγκρεν, μετά τις καταγγελίες που έκανε ο Σουηδός δεξιός μπακ για τα δύο περσινά ματς μεταξύ του Βόλου και του Πανσερραϊκού στα play out.

Ο προπονητής της σουηδικής ομάδας πήρε το μέρος του Σούντγκρεν, τονίζοντας ότι όλοι θα πρέπει να τον υποστηρίξουν.

«Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν: "Είναι καλά ο Σούντγκρεν"; Χρειάζεται θάρρος για να παραχωρήσεις τέτοιου είδους συνέντευξη. Είναι εύκολο για πολλούς ανθρώπους να σκεφτούν: "Δεν χρειάζομαι αυτόν τον πονοκέφαλο, οπότε δεν θα πω τίποτα".

Είναι εξαιρετικά σημαντικό να υποστηρίξουν όλοι τον Σούντγκρεν σε αυτό, αν θέλετε περισσότεροι άνθρωποι να μιλήσουν με αυτόν τον τρόπο. Για να μην νιώθετε μόνοι. Ο Σούντγκρεν έχει περάσει τόσα πολλά στη ζωή του, οπότε δεν ανησυχούσα για το παιχνίδι μας», ανέφερε αρχικά και συνέχισε λέγοντας:

«Μπορεί να αποσυνδεθεί από αυτά τα πράγματα, αλλά πρέπει να τον παρακολουθούμε ιδιαίτερα μετά τον αγώνα τώρα και κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Θα μπορούσε να υπάρξει καλύτερος συγχρονισμός, αλλά σπάνια υπάρχει καλός συγχρονισμός στη ζωή. Μερικές φορές απλά πρέπει να αντιμετωπίσεις αυτό που έχεις να αντιμετωπίσεις. Το θέμα όμως πρέπει να είναι ότι τολμά να το κάνει και πρέπει να λάβει υποστήριξη».