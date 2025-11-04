Κλήθηκε στην Σλοβενία ο Άνταμ Τσέριν

Στις κλήσεις του προπονητή της εθνικής Σλοβενίας, Ματίας Κεκ βρέθηκε, ως είθισται, ο Άνταμ Τσέριν του Παναθηναϊκού.

Ο Άνταμ Τσέριν κλήθηκε και πάλι από την εθνική Σλοβενίας και τον προπονητή του, Ματίας Κεκ συνεχίζοντας το μεγάλο σερί που τρέχει, αφού εδώ και τέσσερα χρόνια που έγινε μέλος της πρώτης ομάδας δεν έχει λείψει, παρά μία φορά στις αρχές.

📋🇸🇮 Znan je seznam vabljenih igralcev za tekmi s Kosovom 🇽🇰 in Švedsko 🇸🇪

Ο Σλοβένος κεντρικός μέσος του Παναθηναϊκού θα ενισχύσει τις προσπάθειες της πατρίδας του στα δύο παιχνίδια με το Κόσοβο εντός (15/11) και την Σουηδία εκτός (18/11), όπου εκείνη θα παίξει τις τελευταίες της ελπίδες για την κατάληψη της δεύτερης θέσης. Το Κόσοβο βρίσκεται εκεί με 7 βαθμούς και η Σλοβενία πίσω του με τέσσερις βαθμούς λιγότερους.

Ο 26χρονος μέσος έχει ήδη φορέσει 46 φορές την φανέλα της εθνικής Σλοβενίας έχοντας σκοράρει και έξι τέρματα.