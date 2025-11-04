Δείτε τους διαιτητές που θα σφυρίξουν στις αναμετρήσεις των Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ για τη League Phase του Europa League και Conference League.

Η UEFA όρισε τους διαιτητές για τα ερχόμενα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τη Γιουνγκ Μπόις, που θα διεξαχθεί στην Τούμπα για το Europa League, ορίστηκε ο Σέρτζαν Γιοβάνοβιτς. Ο 39χρονος Σέρβος διαιτητής έχει εμπειρία από ελληνικά γήπεδα, καθώς είχε σφυρίξει παλαιότερα τα παιχνίδια ΑΕΛ Novibet - ΠΑΟΚ (1-2), Ατρόμητος-ΑΕΚ (0-1) και ΑΕΚ-Ολυμπιακός (1-5). Φέτος είχε διευθύνει και το ματς Φενέρμπαχτσε - Νις για το Europa League.

Για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Μάλμε στη Σουηδία, την Πέμπτη για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League, ορίστηκε ο Νίκολας Γουόλς, 34χρονος Σκωτσέζος διαιτητής πρώτης κατηγορίας της UEFA, ο οποίος δεν έχει ξανασφυρίξει αγώνα ελληνικής ομάδας. Βοηθοί του θα είναι οι Φράνσις Κόνορ και Ντάνιελ Μακ Φάρλαν, 4ος ο Κρίστοφερ Γκράχαμ και VAR οι Κέβιν Κλάνσι και Στίβεν ΜακΛιν.

Τέλος, στο ΑΕΚ - Σάμροκ Ρόβερς στην «OPAP Arena» για την 3η αγωνιστική της League Phase του Conference League, ορίστηκε ο Ισπανός Χοσέ Λουίς Μουνουέρα, διαιτητής πρώτης κατηγορίας που έχει οριστεί παλιότερα και στο Παναθηναϊκός - Λανς. Βοηθοί του θα είναι οι Ντιέγκο Μπαρμπέρο Σεβίγια και Αντόνιο Μαρτίνες Μορένο, τέταρτος ο Αλεχάντρο Κιντέρο Γκονζάλες, ενώ στο VAR θα βρίσκονται Χουάν Μαρτίνεζ Μουνουέρα και Χόρχε Φιγκερόα Βάσκεζ.



