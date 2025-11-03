Πινέδα: «Δουλεύουμε ως ομάδα, κόντευε ένας χρόνος χωρίς να σκοράρω και το χάρηκα»

Ο Ορμπελίν Πινέδα αναφέρθηκε στο ομαδικό πνεύμα της ΑΕΚ και εξέφρασε την ικανοποίησή του που σκόραρε μετά από πολύ καιρό λυτρώνοντας στο φινάλε την ομάδα του στο ματς με τον Παναιτωλικό.

Ο Πινέδα σκόραρε στο 92' δίνοντας τη νίκη στην ΑΕΚ με 1-0 επί του Παναιτωλικού και μιλώντας στην κάμερα του ΑΕΚ TV κατά την παραλαβή του βραβείου του MVP σχολίασε:

«Ήταν ένα έντονο παιχνίδι. Ο αντίπαλος δεν μας άφησε χώρους. Επιμείναμε και τα καταφέραμε. Επιμείναμε ως το τέλος και πήραμε τρεις σημαντικούς βαθμούς. Το χάρηκα πολύ το γκολ. Το συζητούσα με τον Περέιρα και τον Μάνταλο, κόντευε να συμπληρώσει ένας χρόνος χωρίς να σκοράρω και χάρηκα όταν είδα την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα. Δουλεύουμε ως ομάδα, όλοι μαζί κερδίζουμε, όλοι μαζί χάνουμε. Το σημαντικό είναι οι τρεις βαθμοί».

Τέλος, ο Μεξικανός μέσος πρόσθεσε: «Πάντα σκέφτομαι πως πρέπει να κερδίσει η ομάδα, ξέρουμε ότι πρέπει να βάλουμε τα δυνατά μας, ξέρουμε ότι πρέπει να δουλεύουμε μαζί. Το σημαντικό είναι ο καθένας να βοηθάει τον άλλο. Εγώ βοηθάω τους συμπαίκτες μου για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα».