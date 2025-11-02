Τα γκολ του ΠΑΟΚ στο 5-0 επί του Πανσερραϊκού.

Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε εκπληκτική κατάσταση, ο Πανσερραϊκός δεν μπόρεσε να αντισταθεί στην ορμή του Δικεφάλου, ο οποίος ουσιαστικά έπαιζε εντός έδρας και έτσι ήρθε εύκολα το 5-0.

Στο 3' έγινε το 1-0 με αυτογκόλ του Καρασαλίδη.

Στο 21' ο Οζντόεφ σε γύρισμα του Τέιλορ πέτυχε το 2-0.

Το 3-0 σημείωσε στο 74' ο Οζντόεφ σε ασίστ του Ιβανούσετς.

Στο 81' ο Γιακουμάκης έκανε το 4-0 σε ασίστ του Τάισον.

Στο 89' ο Μπιάνκο έγραψε το τελικό 5-0 με θαυμάσιο σουτ από τα 30 μέτρα.

Δείτε τα highlights του αγώνα