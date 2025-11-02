Πανσερραϊκός - ΠΑΟΚ 0-5: Τα highlights από το ασπρόμαυρο πάρτι
Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε εκπληκτική κατάσταση, ο Πανσερραϊκός δεν μπόρεσε να αντισταθεί στην ορμή του Δικεφάλου, ο οποίος ουσιαστικά έπαιζε εντός έδρας και έτσι ήρθε εύκολα το 5-0.
Στο 3' έγινε το 1-0 με αυτογκόλ του Καρασαλίδη.
Στο 21' ο Οζντόεφ σε γύρισμα του Τέιλορ πέτυχε το 2-0.
Το 3-0 σημείωσε στο 74' ο Οζντόεφ σε ασίστ του Ιβανούσετς.
Στο 81' ο Γιακουμάκης έκανε το 4-0 σε ασίστ του Τάισον.
Στο 89' ο Μπιάνκο έγραψε το τελικό 5-0 με θαυμάσιο σουτ από τα 30 μέτρα.
Δείτε τα highlights του αγώνα
