Δύο επιστροφές έχει ο Λεβαδειακός στην αποστολή για το ματς με την ΑΕΛ Novibet. Μοναδική απουσία ο Χάνα.

Ο Λεβαδειακός αντιμετωπίζει την ΑΕΛ Novibet την Κυριακή για την 9η αγωνιστική, με τον Νίκο Παπαδόπουλο να έχει δύο επιστροφές στην αποστολή.

Οι Όζμπολτ και Λαγιούς τίθενται ξανά στη διάθεσή του, με τη μοναδική απουσία των Βοιωτών να είναι αυτή του Χάνα.

Η αποστολή του Λεβαδειακού: Λοντίγκιν, Άνακερ, Λιάγκας, Φίλων, Τσάπρας, Τσιβελεκίδης, Βήχος, Μανθάτης, Κάτρης, Μάγκνουσον, Τσιμπόλα, Γκούμας, Κωστή, Τσοκάι, Λαμαράνα, Μπάλτσι, Όζμπολτ, Γιούριτς, Λαγιούς, Πεντρόσο, Συμελίδης, Βέρμπιτς και Παλάσιος.