Ο Κέβιν Λέουις επέστρεψε στις προπονήσεις του ΟΦΗ ενόψει της αναμέτρησης με τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη.

Με ευχάριστο νέο συνεχίστηκε η προετοιμασία του ΟΦΗ για τον αγώνα με τον Αστέρα AKTOR στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» (3/11, 17:00). Ο Κέβιν Λέουις ξεπέρασε τις ενοχλήσεις στο δικέφαλο του αριστερού του ποδιού, καθώς προπονήθηκε κανονικά και έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση του Χρήστου Κόντη.

Από την άλλη θεραπεία συνέχισε ο Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης λόγω των ενοχλήσεων του στους κοιλιακούς, όπως και ο Μπόρχα Γκονθάλεθ, ο οποίος υπέστη βαριά θλάση στον αγώνα με τον Άρη στην Τρίπολη.

Το πρόγραμμα των υπόλοιπων ποδοσφαιριστών περιλάμβανε ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και στατικές φάσεις. Επόμενη προπόνηση έχει προγραμματιστεί για αύριο (2/11) στις 11:30, μετά το τέλος της οποίας θα ανακοινωθεί η αποστολή για την Αρκαδία.

Θυμίζουμε πως με βάση την αφαίρεση βαθμών που εφαρμόστηκε (προς το παρόν) στον ΟΦΗ για την υπόθεση Παπάζογλου οι δυο ομάδες είναι στην τελευταία θέση, με τρεις βαθμούς, με τους Κρητικούς βέβαια να έχουν και ματς λιγότερο, με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.