Στα 21 του χρόνια ο Αλέξης Καλογερόπουλος βίωσε την τοπ στιγμή του με την φανέλα του Ολυμπιακού στον τελικό του Super Cup με το 3-0 επί του ΟΦΗ.

Σε επίπεδο Ολυμπιακού πέρασε σχεδόν από όλα τα στάδια. Από την ομάδα των Νέων έως τον Ολυμπιακό Β' και ενώ είχε δοκιμαστεί στην πρώτη ομάδα για πρώτη φορά την εποχή του Πέδρο Μαρτίνς. Μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια υπήρξαν και 63 παιχνίδια του στον Βόλο όπου είχε βρεθεί ως δανεικός για να... ψηθεί αγωνιστικά και να πάρει έξτρα εμπειρίες. Όλα αυτά ποιός;

Μα φυσικά ο Αλέξης Καλογερόπουλος , που έγινε ξανά talk of the town αλλά αυτή την φορά για το πρώτο του βραβείο ως MVP με την φανέλα του Ολυμπιακού και μάλιστα σε έναν τελικό, αυτόν του Super Cup με το 3-0 επί του ΟΦΗ. Ένα ματς στο οποίο μπήκε ως αλλαγή αντί του τραυματία Μπιανκόν για να πάρει το πέναλτι από το οποίο έκανε το 1-0 ο Ταρέμι και να σκοράρει με κεφαλιά για το 2-0 μετά την φαουλάρα του Μουζακίτη.

Από την Ανδραβίδα στον Πειραιά

Ο Καλογερόπουλος γεννήθηκε στις 26 Ιουλίου 2004 και μεγάλωσε στην Ανδραβίδα της Ηλείας. Στην τοπική Δάφνη Ανδραβίδας πρωτοδοκίμασε τις δυνάμεις του στο ποδοσφαιρικό στερέωμα. Στα 15 του τον εντόπισε ο Αστέρας Τρίπολης, τον ενέταξε στις Ακαδημίες του και από εκεί τον τσέκαρε και τον... τσίμπησε μεταγραφικά ο Ολυμπιακός το 2020 ενώ τον είχαν διεκδικήσει και σύλλογοι όπως ο ΠΑΟΚ.

Ο κόουτς Πέδρο Μαρτίνς ήταν εκείνος χάρις στον οποίο είχε κάνει το επαγγελματικό του ντεμπούτο στα play-offs της σεζόν 2020/21, σε εκτός έδρας ματς με τον Άρη, σε ηλικία μόλις 16 ετών. Τότε ο Καλογερόπουλος έγινε ο 6ος νεότερος παίκτης στην ιστορία του Ολυμπιακού που αγωνίστηκε με την πρώτη του ομάδα.

Στην πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού δεν θα καθιερωνόταν καθώς είχε ακόμα... δρόμο να διαβεί και ενώ το 2020-2021 είχε κάνει 3 ματς με την πρώτη ομάδα. Το 2021-2022 ο Καλογερόπουλος θα έπαιρνε χρόνο στην ομάδα του Ολυμπιακού Β'. Το ίδιο έγινε και το 2022-2023, όπου θα είχε επί Μίτσελ μία συμμετοχή στην Ευρώπη και το Europa. Από το 2023 και μετά ήρθε η σειρά του Βόλου.

Εκεί όπου πήγε ως δανεικός κάνοντας 28 ματς το 2023-2024. Στον Βόλο θα συνέχιζε και την επόμενη χρονιά με 35 αγώνες και 2 γκολ.

Φτάνοντας στο σήμερα και στο 2025-2026 ο νεαρός Καλογερόπουλος που σε επίπεδο ιεραρχίας στους στόπερ είναι 4ος πίσω από τους Πιρόλα, Ρέτσο και Μπιανκόν έχει 7 αγώνες φέτος με γκολ στο 6-0 επί του Ηρακλή αλλά και το τέρμα του στον τελικό του Super Cup, όπου έκανε με διαφορά την κορυφαία εμφάνιση του με τα ερυθρόλευκα και πήρε και το τρόπαιο του MVP.

Μέσω των εμφανίσεών του αυτό το διάστημα ο Καλογερόπουλος πιστοποίησε ότι αξίζει περισσότερα λεπτά συμμετοχής και μέσα από την διαδικασία αυτή των αγώνων να βελτιώνεται αισθητά, να ωριμάζει και άλλο ποδοσφαιρικά και να μπορέσει στο μέλλον να παλέψει σκληρά ακόμα και για την καθιέρωσή του στον Ολυμπιακό. Μετά τον τελικό πάντως ο Παναγιώτης Ρέτσος έσπευσε να τον αγκαλιάσει και να τον συγχαρεί.

Οι έξαλλοι πανηγυρισμοί των κολλητών του και η υποψηφιότητα για Golden Boy το 2024

Το τέρμα του απέναντι στον ΟΦΗ πανηγυρίστηκε έξαλλα από όλα τα ελληνόπουλα στον πάγκο του Ολυμπιακού αλλά περισσότερο από τους κολλητούς του Καλογερόπουλου, όπως τον γκολκίπερ Μπότη. Ήταν και λογικό καθώς αυτά τα παιδιά είναι πιο κοντά το ένα με το άλλο. Χαρακτηριστικό είναι ότι ακόμα και ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς πανηγύρισε έντονα αυτό το γκολ συγχαίροντας τον Καλογερόπουλο.

Το 2024 πάντως οι εμφανίσεις του είχαν ως αποτέλεσμα να συμπεριληφθεί στους υποψηφίους για το βραβείο Golden Boy 2024 της Tuttosport και ανάμεσα σε 100 κορυφαία νέα ταλέντα της Ευρώπης. Απέναντί του είχε παίκτες όπως οι Λαμίν Γιαμάλ, Γκαρνάτσο, Ζοάο Νέβες, Ζαϊρ-Εμερί, Χάτο, Κουμπαρσί και Γκάβι. Ο Καλογερόπολος σήμερα όλα αυτά τα έχει αφήσει πίσω του και είναι αποφασισμένος να διεκδικήσει και να πάρει και άλλον χρόνο συμμετοχής. Και σίγουρα αυτό το ματς στο Παγκρήτιο μπορεί να γίνει το ιδανικό... διαβατήριό του για την συνέχεια.