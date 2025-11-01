Ολυμπιακός - Άρης: Πού θα δείτε τις αναμετρήσεις της ημέρας στη Super League
Δείτε τις ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των αναμετρήσεων του Σαββάτου (1/11) για τη Stoximan Super League.
Η ποδοσφαιρική δράση συνεχίζεται το Σάββατο (1/11) στη χώρα μας, με τη 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League να περιλαμβάνει τρεις αναμετρήσεις στο σημερινό πρόγραμμα.
Η αγωνιστική ημέρα ξεκινά με το εκτός έδρας παιχνίδι του Παναθηναϊκού απέναντι στον Βόλο, ενώ το ενδιαφέρον κορυφώνεται με το μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακός – Άρης στο «Καραϊσκάκης». Τέλος, στις 19:30, ο Ατρόμητος θα φιλοξενήσει την Κηφισιά στο Περιστέρι.
Οι μεταδόσεις της ημέρας
- Βόλος - Παναθηναϊκός (18:00, Cosmote Sport 2)
- Ατρόμητος - Κηφισιά (19:30, Nova Sports prime)
- Ολυμπιακός - Άρης (20:00, Cosmote Sport 1)
@Photo credits: INTIME
