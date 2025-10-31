Ο Βόλος θα υποδεχθεί το Σάββατο (18:00) τον Παναθηναϊκό με τον Χουάν Φεράντο να μην έχει στην διάθεσή του τον τιμωρημένο Μαρτίνες.

Με τον αγώνα του Βόλου με τον Παναθηναϊκό ανοίγει το Σάββατο (18:00 Πανθεσσαλικό) η αυλαία της 9ης αγωνιστικής στην Super League. Οι Βολιώτες ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους για το ματς αυτό και στην συνέχεια ο Χουάν Φεράντο έκανε γνωστή την αποστολή από την οποία θα απουσιάσει ο τιμωρημένος Μαρτίνες.

Αναλυτικά οι 23 ποδοσφαιριστές που συμπεριελήφθησαν στην αποστολή της αυριανής αναμέτρησης είναι οι εξής: Σιαμπάνης, Γραμματικάκης, Σόρια, Μύγας, Χέρμανσον, Κάργας, Λαγωνίδης, Τριανταφύλλου, Φορτούνα, Τασιούρας, Προύντζος, Γρόσδης, Κόμπα, Βαϊνόπουλος, Χουάνπι, Μπουζούκης, Κύρκος, Λάμπρου, Πίντσι, Τζόκα, Ασεχνούν, Μακνί, Χάμουλιτς.