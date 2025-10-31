Βόλος: Χωρίς Μαρτίνες, κόντρα στον Παναθηναϊκό
Με τον αγώνα του Βόλου με τον Παναθηναϊκό ανοίγει το Σάββατο (18:00 Πανθεσσαλικό) η αυλαία της 9ης αγωνιστικής στην Super League. Οι Βολιώτες ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους για το ματς αυτό και στην συνέχεια ο Χουάν Φεράντο έκανε γνωστή την αποστολή από την οποία θα απουσιάσει ο τιμωρημένος Μαρτίνες.
Αναλυτικά οι 23 ποδοσφαιριστές που συμπεριελήφθησαν στην αποστολή της αυριανής αναμέτρησης είναι οι εξής: Σιαμπάνης, Γραμματικάκης, Σόρια, Μύγας, Χέρμανσον, Κάργας, Λαγωνίδης, Τριανταφύλλου, Φορτούνα, Τασιούρας, Προύντζος, Γρόσδης, Κόμπα, Βαϊνόπουλος, Χουάνπι, Μπουζούκης, Κύρκος, Λάμπρου, Πίντσι, Τζόκα, Ασεχνούν, Μακνί, Χάμουλιτς.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.