Ο Κ. Νικολακόπουλος εξηγεί μέσα από το blog του στο gazzetta κάποια πράγματα για τον Μουζακίτη με αφορμή το τελευταίο παιχνίδι.

Ο τηλεοπτικός φακός έπιασε τον Μεντιλίμπαρ να λέει «μπράβο» στον Μουζακίτη την στιγμή της αντικατάστασης του στον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Βόλο για το Κύπελλο.

«Καλό παιχνίδι», είπε ο προπονητής στον παίκτη του. Γιατί έμεινε ευχαριστημένος από τον μικρό, ο πάντα απαιτητικός Βάσκος; Κατά την γνώμη μου ο κύριος λόγος έχει να κάνει με την ανταπόκριση του Μούζα στα ανασταλτικά του καθήκοντα.

Όταν έκανε λάθος ο Σιπιόνι στα πρώτα λεπτά κι έβγαλε αντεπίθεση ο Βόλος, ο Μουζακίτης ήταν αυτός που με γρήγορη επιστροφή, σταμάτησε και δη με εντυπωσιακό τρόπο την αντίπαλη κόντρα επίθεση.

Σε μία άλλη στιγμή ο Μουζακίτης έκλεψε την μπάλα έξω από την περιοχή του Πασχαλάκη. Και σε μία τρίτη στιγμή έκοψε, έκλεψε και πάσαρε, κάνοντας τα όλα σωστά!

Δεν είναι το Νο 1 χαρακτηριστικό του νεαρού άσου το αμυντικό κομμάτι, αλλά όταν παίζεις κεντρικός μέσος του Ολυμπιακού πρέπει να κάνεις καλή δουλειά και σε αυτό το κομμάτι. Ο Μουζακίτης έδειξε στο προχθεσινό παιχνίδι να κατάλαβε ότι πρέπει να το φτιάξει κι αυτό. Κι απέδειξε ότι μπορεί να το κάνει. Κατ΄ επέκταση δε να παίζει περισσότερο.

Είναι δε πολύ σημαντικό για την ομάδα να έχει ακόμη πιο ενεργό τον Μούζα, διότι έχει δύο στοιχεία που δεν τα έχει κανείς άλλος χαφ του Ολυμπιακού. Πρώτον, πολύ καλές πάσες (τουλάχιστον τρεις-τέσσερις προχθές ήταν «λουκούμι») είτε στα 10-20 μέτρα, είτε και στα 30 μέτρα. Και δεύτερον, καλό σουτ από τα 20-25 μέτρα. Μην ξεχνάμε ότι το δεύτερο γκολ στο ματς Κυπέλλου, με το οποίο οι «ερυθρόλευκοι» κλείδωσαν τη νίκη, προήλθε από το δικό του σουτ, που κόντραρε και έστειλε την μπάλα στον χώρο στον οποίο ήταν ο Γιάρεμτσουκ κι ο Μπιανκόν, με τον πρώτο να «κλέβει» το γκολ από τον δεύτερο.

Να θυμηθούμε δε εδώ ότι το δεύτερο γκολ του Ολυμπιακού στο 3-2 με τον Λεβαδειακό (και πρώτο του τσικίνιο) ήταν γκολ καρμπόν με αυτό στο Βόλο (!): σουτ του Μουζακίτη έξω από την περιοχή, κόντρα σε αμυνόμενο και γκολ ο Τσικίνιο, όπως τώρα γκολ ο Γιάρεμτσουκ. Μάλιστα έτσι, ο 19χρονος άσος έχει δημιουργήσει τέσσερα γκολ μέχρι τώρα στη φετινή σεζόν (τα άλλα δύο από ένα καλοκτυπημένο κόρνερ και από μία πάσα), τα περισσότερα από κάθε άλλο συμπαίκτη του!

Ο Μούζα έχει την πάσα, έχει το σουτ, έχει αρκετά καλά τρεξίματα, οπότε φτιάχνοντας και το ανασταλτικό κομμάτι, θα αποκτήσει μία εξαιρετική ισορροπία και θα γίνει από τους πιο απαραίτητους παίκτες στον Ολυμπιακό. Στο χέρι του είναι .

Άσχετο:

Τα αποτελέσματα του Άρη με Γερμανούς διαιτητές…

Άρης-ΠΑΟ 1-1 (Τσβάϊερ)

Άρης-ΑΕΚ 0-0 (Ζίμπερτ)

Άρης-ΠΑΟ 2-0 (Όσμερς)

Άρης-ΠΑΟΚ 0-0 (Στέγκεμαν)

ΠΑΟ-Άρης 1-1 (Τσβάϊερ)

ΠΑΟΚ-Άρης 0-1 (Όσμερς)

Όλα τα παιχνίδια είναι μέσα σε ένα χρόνο, από το φθινόπωρο του 2024. Αύριο το Ολυμπιακός-Άρης σφυρίζει ο Γερμανός Ζίμπερτ…

Η φωτογραφία της ημέρας:

Μου έκανε καλή εντύπωση η σοβαρότητα με την οποία αντιμετώπισαν και οι παίκτες του Ολυμπιακού που ήρθαν από τον πάγκο το παιχνίδι με τον Βόλο.

Μπήκε ο Μπρούνο, κέρδισε μάχη και είχε μία έξοχη ενέργεια με πάσα για φάση. Μπήκε ο Καμπελά, έκοψε, έκλεψε, είχε καλές συνεργασίες και πάσες. Μπήκε ο Ρόντινεϊ και έβγαλε τρεις σέντρες, επιχειρώντας κι άλλες τρεις ενέργειες, έστω κι αν κόπηκε.

Για τον Πνευμονίδη και τον Λιατσικούρα σχολίασα από χθες. Απλά, κάτι για τον Καμπελά-δεν κυνηγάει το γκολ κι αυτό για επιθετικογενή παίκτη δεν είναι καλό. Προχθές είχε δύο φορές τη δυνατότητα να τελειώσει φάσεις και δεν το έκανε ποτέ. Ο κυνηγός, έστω ο περιφερειακός, πρέπει να ψάχνει το γκολ.

Και για το τέλος ένα ιμότζι