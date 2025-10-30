Ο νεαρός αμυντικός του Παναιτωλικού, Δαυίδ Γαλιάτσος, πέρασε την πόρτα του χειρουργείου μετά τη ρήξη χιαστού που υπέστη.

Ο δρόμος της αποκατάστασης του Δαυίδ Γαλιάτσου ξεκίνησε. Ο νεαρός αμυντικός είναι ο μεγάλος άτυχος της τρέχουσας σεζόν για τον Παναιτωλικό, καθώς πριν περίπου τρεις εβδομάδες υπέστη ρήξη χιαστού σε προπόνηση της Εθνικής Ελπίδων πριν τη σπουδαία νίκη επί της Γερμανίας.

Ο 19χρονος μπακ έκανε την Πέμπτη (30/10) την επέμβαση στο γόνατο του και συνεπώς από σήμερα μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του. Θυμίζουμε πως για ένα τόσο σοβαρό τραυματισμό θα χρειαστεί πάνω από έξι μήνες για την αγωνιστική του επάνοδο.

Ο Γαλιάτσος λόγω του τραυματισμού του Χάρη Μαυρία ξεκίνησε τη σεζόν ως βασικός δεξιός μπακ του Παναιτωλικού, καθώς μέτρησε εννέα συμμετοχές σε πρωτάθλημα και κύπελλο, κάνοντας καλές εμφανίσεις.

«Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή του Δαυίδ Γαλιάτσου στους αγωνιστικούς χώρους, μετά τον τραυματισμό του (ρήξη πρόσθιου χιαστού) με την επέμβαση που έκανε σήμερα.

Του ευχόμαστε τη γρηγορότερη αποκατάσταση που θα τον φέρει ξανά στην πρώτη γραμμή!», αναφέρει η σχετική ανάρτηση των Καναρινιών.