Ο Νίνης προπονήθηκε με την ομάδα ποδοσφαίρου ακρωτηριασμένων του Παναθηναϊκού

Μία υπέροχη κίνηση έκανε ο Σωτήρης Νίνης, ο οποίος πήγε κι έκανε προπόνηση με την ομάδα ακρωτηριασμένων του Παναθηναϊκού.

Σε μία ανάλογη κίνηση με κείνη που έκανε ο Γιώργος Καραγκούνης πριν έξι μήνες, ο Σωτήρης Νίνης πήγε να προπονηθεί με την ομάδα ακρωτηριασμένων του Παναθηναϊκού. Εκείνος πήγε στο γήπεδο του ΡΟΥΦ, φόρεσε την αγαπημένη του φανέλα και θυμήθηκε τα παλιά.

Μάλιστα, ο προπονητής της ομάδας, Σωτήρης Μαυρομίχαλος του έδωσε μία τιμητική πλακέτα από κείνον και την ομάδα του για τα όσα έχει προσφέρει στην ομάδα.

Φυσικά, δεν έλειψαν και οι απαραίτητες φωτογραφίες για να θυμούνται όλοι τις υπέροχες στιγμές που πέρασαν το βράδυ της Τετάρτης (29/10).