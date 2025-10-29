Ο Μάρκο Ρακόνιατς έφυγε από τον αγώνα του ΟΦΗ με τον Ηρακλή έχοντας πρήξιμο στο πέλμα, όμως οι εξετάσεις του βγήκαν «καθαρές».

Ευχάριστα νέα για τον ΟΦΗ αναφορικά με την κατάσταση του Μάρκο Ρακονιάτς. O Σέρβος φορ δέχθηκε χτύπημα στο πέλμα, από πάτημα αντιπάλου, στο ματς με τον Ηρακλή, με αποτέλεσμα να πρηστεί σε εκείνο το σημείο, όμως οι εξετάσεις του βγήκαν «καθαρές» και η κατάστασή του θα επανεκτιμάται καθημερινά.

Στην πρώτη προπόνηση υπό τις οδηγίες του Χρήστου Κόντη στο Βαρδινογιάννειο αθλητικό κέντρο όσοι αγωνιστικάν κόντρα στον Γηραιό ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας.

Η προπόνηση για τους υπόλοιπους περιλάμβανε ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και αγωνιστικό παιχνίδι. Από την πλευρά του ο Μπόρχα Γκονθάλεθ συνέχισε το πρόγραμμα θεραπείας του.

Επόμενη προπόνηση, με την οποία θα συνεχιστεί η προετοιμασία ενόψει του ΟΦΗ για τον αγώνα με τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη (3/11, 17:00), έχει προγραμματιστεί για τις 11:00 το πρωί της Πέμπτης (30/10).