ΟΦΗ: «Καθαρές» οι εξετάσεις του Ρακονιάτς
Ευχάριστα νέα για τον ΟΦΗ αναφορικά με την κατάσταση του Μάρκο Ρακονιάτς. O Σέρβος φορ δέχθηκε χτύπημα στο πέλμα, από πάτημα αντιπάλου, στο ματς με τον Ηρακλή, με αποτέλεσμα να πρηστεί σε εκείνο το σημείο, όμως οι εξετάσεις του βγήκαν «καθαρές» και η κατάστασή του θα επανεκτιμάται καθημερινά.
Στην πρώτη προπόνηση υπό τις οδηγίες του Χρήστου Κόντη στο Βαρδινογιάννειο αθλητικό κέντρο όσοι αγωνιστικάν κόντρα στον Γηραιό ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας.
Η προπόνηση για τους υπόλοιπους περιλάμβανε ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και αγωνιστικό παιχνίδι. Από την πλευρά του ο Μπόρχα Γκονθάλεθ συνέχισε το πρόγραμμα θεραπείας του.
Επόμενη προπόνηση, με την οποία θα συνεχιστεί η προετοιμασία ενόψει του ΟΦΗ για τον αγώνα με τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη (3/11, 17:00), έχει προγραμματιστεί για τις 11:00 το πρωί της Πέμπτης (30/10).
