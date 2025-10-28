Άρχοντας στη μεσαία γραμμή κόντρα στην ΑΕΚ. Ο Σαντιάγο Έσε «κάλυψε» το αριθμητικό μειονέκτημα στον άξονα του Ολυμπιακού, έτρεξε, έκοψε, έφτιαξε και το Gazzetta, με τη βοήθεια του Wyscout, σας αναλύει τι πρόσφερε στο σύνολο του Μεντιλίμπαρ.

Η αποβολή του από το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα έφερε τα πάνω κάτω. Η απουσία του ήταν καίρια για τον Ολυμπιακό και φάνηκε με την κατάληξη που ήταν μία βαριά ήττα στην 3η αγωνιστική του Champions League. Η παρουσία του είναι βασική στα πλάνα του Μεντιλίμπαρ και αυτό επαληθεύτηκε κόντρα στην ΑΕΚ.

Ο Σαντιάγο Έσε έκανε μία γεμάτη εμφάνιση κόντρα στην Ένωση, εξελίχθηκε σε άρχοντας του κέντρου παρότι ο αντίπαλος είχε έναν παραπάνω παίκτη στον άξονα και έδειξε πόσο σημαντικό εργαλείο αποτελεί στα χέρια του Ισπανού προπονητή.

Παρά τις χαμηλές στροφές του Ντάνι Γκαρθία, ο Αργεντινός χάφ κουβάλησε στις πλάτες του την κάλυψη της μεσαίας γραμμής και το Gazzetta, με τη βοήθεια του Wyscout , σας εξηγεί την εμφάνιση του μέσα από τη γλώσσα των... αριθμών.

Μονομάχος σε... αρένα

Ο Σαντιάγο Έσε αποτελεί ένα από τα βασικά εργαλεία του Μεντιλίμπαρ τόσο στο κομμάτι του τρανζίσιον όσο και στο θέμα της πίεσης της ομάδας στο επιθετικό τρίτο. Παρότι η ΑΕΚ είχε έναν παίκτη παραπάνω στη μεσαία γραμμή λόγω του σχηματισμού (4-4-2), ο Αργεντινός χάφ δεν άφησε να φανεί αυτή τη διαφορά στη γενική εικόνα.

Οι αριθμοί του στο κομμάτι της αμυντικής προσήλωσης φαίνεται μέσα από τους αριθμούς. Συνολικά είχε 12 μονομαχίες με τους παίκτες της Ένωσης και βγήκε νικητής στις 9 από αυτές, κυριαρχώντας στη μεσαία γραμμή. Παράλληλα είχε πέντε φορές που «καθάρισε» τις φάσεις και μαζί με τον Κοστίνια ήταν οι παίκτες με τις περισσότερες επεμβάσεις στο αμυντικό κομμάτι.

Παράλληλα είχε συνολικά 10 ανακτήσεις της μπάλας με τις 4 από αυτές να είναι στο επιθετικό μισό, δείγμα της συμμετοχής του στην πίεση που ζητάει ο Ισπανός προπονητής.

Βασικό εργαλείο σε κυκλοφορία της μπάλας

Η απουσία παίκτη πίσω από τον φορ, φόρτωσε το κομμάτι της κυκλοφορίας στους δύο χαφ του Ολυμπιακού. Ο Γκαρθία με τον Έσε έπρεπε να κόβουν και να... ράβουν στο κέντρο, κάτι που συνέβη με επιτυχία, ειδικά από την πλευρά του Αργεντινού ποδοσφαιριστή.

Συγκεκριμένα, μέτρησε 29 πάσες από τις οποίες οι 27 (!) ήταν επιτυχημένες και συγκεκριμένα οι τέσσερις ήταν στο επιθετικό τρίτο, βοηθώντας στην επιθετική λειτουργία της ομάδας του.

Την ίδια στιγμή οι μοναδικές δύο πάσες που έκανε λάθος ήταν μπροστά καθώς όσες φορές γυρνούσε την μπάλα πίσω, ήταν απόλυτος (7/7). Επίσης είχε δύο μακρινές μπαλιές αλλά η μία βρήκε συμπαίκτη του.

Ήταν απλά παντού!

Δεν είναι μόνο το κυκλοφοριακό κομμάτι ή το αμυντικό τρανζίσιον αλλά και το πόσο έτρεξε ο Αργεντινός στο παιχνίδι. Είχε μπόλικη δουλειά και αν κοιτάξει κάποιος το heatmap, θα καταλάβει τι ενοούμε.

Ο Έσε ήταν σε όλο το γήπεδο. Έτρεξε παντού. Τόσο πλάγια όσο και στο κέντρο, όσο και στο επιθετικό τρίτο. Κάλυψε, ανέβασε τις γραμμές και γενικά ηγήθηκε στη μεσαία γραμμή, καλύπτοντας το αριθμητικό μειονέκτημα απέναντι στους χάφ της ΑΕΚ.

Γενικά, η επίδραση του Αργεντινού χαφ είναι τεράστια όσον αφορά το πλάνο του Μεντιλίμπαρ και το γεγονός ότι θα λείψει από το ματς με την Αϊντχόφεν, σίγουρα φέρνει... πονοκέφαλο στον Ισπανό προπονητή.