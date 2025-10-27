Ο ΠΑΟΚ μεγαλώνει και η ωριμότητά του φαίνεται σε τέτοιες νίκες

Ο ΠΑΟΚ του Ραζβάν Λουτσέσκου δείχνει πως έχει ωριμάσει αγωνιστικά και ψυχολογικά. Καμία σχέση με τον περσινό προβληματικό ΠΑΟΚ κι αυτό είναι το μεγαλύτερο κέρδος του. Ο Σταύρος Σουντουλίδης γράφει…

Η επαγγελματική νίκη με 3-0 επί του Βόλου στην Τούμπα δεν μοιάζει να είναι απλώς ένα ακόμη τρίποντο, που κράτησε τον ΠΑΟΚ μόνο πρώτο στην κορυφή της Stoiximan Super League. Περισσότερο μοιάζει να είναι η επιβεβαίωση πως η φετινή ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου έχει καθαρό μυαλό και την ικανότητα να μετατρέπει την πίεση σε αστείρευτη ενέργεια για νίκες.

Ο Δικέφαλος όχι μόνο έκανε το 4/4 σε Ελλάδα και Ευρώπη (Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Λιλ, Βόλος), μετά τον στραβό Σεπτέμβριο, αλλά απέδειξε πως η φετινή ομάδα έχει φτιαχτεί για να αντέχει. Οι «ασπρόμαυροι» γνωρίζουν πολύ καλά, ότι τίποτα δεν χαρίζεται, τίποτα δεν έρχεται εύκολα. Ωστόσο το πιο σημαντικό είναι άλλο. Ακόμη και όταν τα πόδια βαραίνουν από τις ευρωπαϊκές υπερπροσπάθειες – όπως στην επική νίκη στη Λιλ – το μυαλό παραμένει καθαρό. Απόδειξη; Η χθεσινή αναμέτρηση με τον Βόλο δεν ήταν εύκολη· ήταν από εκείνα τα «ύπουλα» παιχνίδια που μπορούν να σε ρίξουν στην παγίδα της χαλάρωσης. Όμως, το ξαναλέω, ο φετινός ΠΑΟΚ έχει μάθει να ζει με την πίεση, να την τιθασεύει και να τη μετατρέπει σε καύσιμο για την συνέχεια.

Το γκολ του Γιώργου Γιακουμάκη ήρθε σαν λύτρωση, αλλά και σαν επιβεβαίωση ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο. Έξι και μισό χρόνια μετά το τελευταίο του γκολ στη Super League, ο διεθνής φορ βρήκε δίχτυα ξανά στο ελληνικό πρωτάθλημα, δείχνοντας πως έχει μπει πλήρως στο ρυθμό της ομάδας. Ο ΠΑΟΚ έχει ανάγκη έναν επιθετικό με την ένταση και τη φιλοσοφία του Γιακουμάκη – που παλεύει, διεκδικεί, ματώνει για κάθε φάση και μεταφέρει στον αγωνιστικό χώρο τη φλόγα του Λουτσέσκου.

Ο Ρουμάνος τεχνικός τον αποθέωσε, και όχι άδικα: «Αυτό είναι το παιχνίδι που θέλω να βλέπω. Είμαι πολύ χαρούμενος από την του εμφάνιση. Πιστεύω ότι ήταν επιβράβευση, όχι τύχη, που ήταν ο κορυφαίος σήμερα. Για τις μάχες, για το πάθος, για την εμμονή να μη τα παρατάει ποτέ».

Ο Οζντόεφ, με τη φρεσκάδα του, βρήκε δύο γκολ και η σεμνή τελετή έλαβε τέλος. Ο Τσιφτσής έκανε ίσως το πιο ξεκούραστο 90λεπτο της καριέρας του στον ΠΑΟΚ, ο Τέιλορ κατέγραψε την πρώτη του ασίστ, ως εδώ όλα καλά, διότι υπάρχει και ο Ιβανούσετς που συνεχίζει να ψάχνει ρυθμό κι ο Βολιάκο που μπήκε στα χαμένα, να δείχνουν ότι χρειάζεται χρόνος και δουλειά.

Οι προκλήσεις δεν σταματούν εδώ. Ο Δικέφαλος έχει μπροστά του ακόμη μια απαιτητική διαδρομή, με Κύπελλο και Ευρώπη να τρέχουν παράλληλα.

Όμως αν κάτι δείχνει ο φετινός Οκτώβρης, είναι ότι αυτή η ομάδα έχει φτιαχτεί για να αντέχει. Η φετινή εικόνα είναι προϊόν δουλειάς και ισορροπίας. Ο Λουτσέσκου έχει καταφέρει να συνδυάσει εμπειρία και φρεσκάδα, να δημιουργήσει μια ομάδα που δεν εξαρτάται από έναν ή δύο παίκτες, αλλά παράγει ποδόσφαιρο μέσα από δομή και πειθαρχία. Αν συνεχιστεί αυτός ο ρυθμός, ο ΠΑΟΚ δείχνει ικανός όχι μόνο να διατηρήσει την αήττητη πορεία του στο πρωτάθλημα, αλλά και να πάει μακριά σε όλες τις διοργανώσεις. Γιατί αυτή η ομάδα έχει κάτι που δεν αγοράζεται: αυτογνωσία.

Και φυσικά, μνεία πρέπει να γίνει για τον Σουαλιό Μεϊτέ. Ο ασταμάτητος Γάλλος είναι ό,τι πιο πλήρες έχει να επιδείξει το ελληνικό πρωτάθλημα στον άξονα αυτή την περίοδο. Ποιότητα, φυσική παρουσία, καθαρό μυαλό. Ο «Shu» γοητεύει και δικαιώνει τον Λουτσέσκου. «Δεν είναι η πρώτη φορά που συζητάμε για τα χαρακτηριστικά του. Πέραν όλων, είναι χαφ με κορυφαία ικανότητα να κλέβει μπάλες ή να καθυστερεί την επίθεση για να οργανωθεί η άμυνα», είπε χθες ο Ρουμάνος τεχνικός.

Ο ΠΑΟΚ στα χαφ μοιάζει να είναι καλά, δύο μήνες πριν από την άφιξη του Ζαφείρη, που θα έρθει να προσδώσει επιπλέον ποιότητα στη μεσαία γραμμή. Ο Μεϊτέ δίνει ασφάλεια, δένει ιδανικά με τον Οζντόεφ και λειτουργεί ως σημείο αναφοράς. Ο Μπιάνκο έδειξε στη Λιλ γιατί αποκτήθηκε, ενώ ο Καμαρά ψάχνει ακόμη τη θέση και τη σταθερότητά του.

Και κάτι τελευταίο για τη διαιτησία, προσωπικά δε με αφορά. Η γκρίνια δεν είναι το φόρτε μου.

Ο Αχιλλέας Μπέος μίλησε για αδικία του Βόλου — δικαίωμά του. Στη φάση του πέναλτι, ο Λάμπρου περισσότερο κάνει θέατρο παρά πέφτει από το άγαρμπα απλωμένο πάνω του χέρι του Σάστρε, που θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικός, όπως και ο Κεντζιόρα σε παρόμοια φάση στη Λιλ.

Οι διαιτητές είναι υποχρεωμένοι να σφυρίζουν με το πνεύμα, όχι απλώς με το γράμμα του κανονισμού. Και να προστατεύουν το ποδόσφαιρο, όχι να το αφήνουν να γίνεται θέατρο. Κι αυτό έκαναν χθες ο Βεργέτης και ο Παπαπέτρου στην Τούμπα, όπως έκανε κι ο Νταμπάνοβιτς στο Λιλ-ΠΑΟΚ.