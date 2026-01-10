«Κοντά στον ΠΑΟΚ ο Ντρκούσιτς» – Στη Ρωσία βλέπουν τελειωμένη τη μεταγραφή

Σημερινά δημοσιεύματα μιλούν για διαπραγματεύσεις «στην τελική ευθεία» και ο Βάνια Ντρκούσιτς εμφανίζεται έτοιμος για το επόμενο βήμα της καριέρας του στη Θεσσαλονίκη.

Ως υπόθεση που βρίσκεται ένα βήμα πριν την ολοκλήρωσή της παρουσιάζουν στη Ρωσία τη μεταγραφή του Βάνια Ντρκούσιτς στον ΠΑΟΚ. Σημερινά δημοσιεύματα κάνουν λόγο για προχωρημένες επαφές, τονίζοντας πως ο Σλοβένος αμυντικός της Ζενίτ βρίσκεται «στο κατώφλι της αλλαγής συλλόγου».

Χαρακτηριστικά, στο σχετικό ρεπορτάζ της τοπικής ιστοσελίδας «peterburg2.ru», αναφέρεται πως «ο 26χρονος αμυντικός της Ζενίτ είναι κοντά στη μετακίνησή του στον ελληνικό ΠΑΟΚ», με τις διαπραγματεύσεις, όπως σημειώνεται, να έχουν μπει «στην τελική ευθεία» και τις λεπτομέρειες της συμφωνίας να συζητούνται «στο υψηλότερο επίπεδο».

Οι Ρώσοι παρουσιάζουν τον Ντρκούσιτς ως έναν παίκτη που «μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα έγινε βασικό στέλεχος της άμυνας», επισημαίνοντας ότι «η σίγουρη παρουσία του και η ικανότητά του να διαβάζει τις φάσεις του έδωσαν την εμπιστοσύνη του τεχνικού τιμ και των φιλάθλων». Παρ’ όλα αυτά, όπως τονίζεται, «το ενδιαφέρον από το εξωτερικό αποδείχθηκε πολύ σοβαρό για να αγνοηθεί».

Σε ό,τι αφορά το οικονομικό σκέλος, τα ρωσικά δημοσιεύματα κάνουν λόγο για πρόταση του ΠΑΟΚ που φτάνει τα 3 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας ότι «για τη Ζενίτ το ποσό αυτό μοιάζει ιδιαίτερα ελκυστικό». Παράλληλα, τονίζεται πως στον ποδοσφαιριστή έχει προταθεί συμβόλαιο με ετήσιες απολαβές κοντά στο 1 εκατ. ευρώ, με τους Ρώσους να σχολιάζουν ότι «πρόκειται για ιδιαίτερα υψηλό συμβόλαιο για τα δεδομένα της ελληνικής Super League».

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στη στάση του ίδιου του παίκτη, καθώς σύμφωνα με το ρεπορτάζ «ο Ντρκούσιτς δεν είναι αρνητικός στο να δοκιμάσει τις δυνάμεις του σε ένα νέο πρωτάθλημα και σε διαφορετικό ποδοσφαιρικό περιβάλλον», κάτι που παρουσιάζεται ως καθοριστικός παράγοντας στην εξέλιξη της υπόθεσης.

Στη Ρωσία, μάλιστα, η ενδεχόμενη μετακίνηση χαρακτηρίζεται ως «μία από τις πιο αισθητές μεταγραφές του χειμώνα», με τη Ζενίτ να εμφανίζεται έτοιμη να προχωρήσει σε αλλαγές στο ρόστερ της, εφόσον «τηρηθούν όλοι οι όροι της συμφωνίας». Για τον ΠΑΟΚ, από την άλλη, υπογραμμίζεται ότι πρόκειται για «σημαντική ενίσχυση στην αμυντική γραμμή με παίκτη που έχει ήδη εμπειρία υψηλού επιπέδου».

Μπορεί οι επίσημες ανακοινώσεις να μην έχουν γίνει ακόμη, ωστόσο το γεγονός ότι στη ρωσική πλευρά ο ΠΑΟΚ παρουσιάζεται ξεκάθαρα ως ο επόμενος σταθμός του Ντρκούσιτς, δείχνει πως η υπόθεση έχει μπει στην τελική της φάση και οι εξελίξεις αναμένονται σύντομα.