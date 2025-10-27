Ο Βασίλης Βλαχόπουλος γράφει για την ισοπαλία του Άρη στη Λιβαδειά και τον βαθμό αποδοτικότητας ενός πλάνου το οποίο για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκε από τον Μανόλο Χιμένεθ.

Δεν αμφισβητείται η ύπαρξη πλάνου. Δεν ισχύει το ίδιο για τη χρησιμότητά του, βάσει (και) της επιχειρηματολογίας του εμπνευστή Μανόλο Χιμένεθ. Κύριο επιχείρημα ήταν οι απουσίες. Αυτές τον οδήγησαν στην εφαρμογή ριζοσπαστικών αλλαγών και στη χρήση κάτι εντελώς ξένου για την ομάδα. Αυτό το 3-5-2. Στο χορτάρι βρέθηκε κάθε διαθέσιμος στόπερ απόντος του τραυματία Φαμπιάνο του οποίου το κενό (έμμεσα) χαρακτηρίστηκε δυσαναπλήρωτο. Ο Φρέντρικ Γένσεν έπαιξε δεξιός full back όπως είχε κάνει σε τρία (ή τέσσερα) παιχνίδια στο σύνολο των 37 αγώνων του με τη Φινλανδία, αλλά σε διάταξη 3-4-3. Ο άξονας ήταν προκαθορισμένος. Άξιζε τον κόπο;

Παραμερίζοντας μεγέθη και προϋπολογισμούς, το αποτέλεσμα δεν ήταν αρνητικό βάσει των συνθηκών διεξαγωγής του αγώνα και της συνολικής απόδοσης. Χαρακτηρίζεται εκνευριστικό γιατί με τρεις στόπερ και ακόμη τέσσερα-πέντε ψηλά παλικάρια, το τελευταίο που περιμένεις είναι να δεχθεί η ομάδα γκολ από στημένη μπάλα. Φαντάζει ακόμη πιο ενοχλητικό όταν στο 58.25 εκτελεί κόρνερ και ο αντίπαλος κερδίζει φάουλ (λίγο) έξω από την περιοχή στο 59.10. Υποδηλώνει την άνεση με την οποία κινήθηκε ο Λεβαδειακός σ’ αυτά τα 45 δευτερόλεπτα.

Ασφαλώς και δεν υπήρχε κανένα φάουλ στη φάση του τέρματος. Αν υπήρξε, αυτό έγινε όταν ο Γαλανόπουλος ανέβηκε αφελώς στο γήπεδο, κι αν υπήρξε επαφή, αυτή ήταν κοντά στη γραμμή του πλαγίου απ’ όπου θα έπρεπε να είχε εκτελεστεί. Δεν συνιστά δικαιολογία, αλλά ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης έκανε λάθη εις βάρος μιας πλευράς στο δεύτερο ημίχρονο. Σε τέτοια παιχνίδια, οι πέντε-έξι κατοχές έχουν τεράστια σημασία κι όλες πήγαν στον γηπεδούχο με λανθασμένες αποφάσεις. Σαν αυτή στο φάουλ.

Πλάνο υπήρχε λοιπόν, ταυτότητα δεν προσέδωσε. Ο Άρης παραμένει μια ομάδα η οποία δεν σου δείχνει ξεκάθαρα ποια είναι. Σα να πηγαίνει μέρα με τη μέρα, βδομάδα με τη βδομάδα. Ναι, προφανώς παίζουν ρόλο οι τραυματισμοί και η επιρροή αυτών στην κατάστρωση μακροπρόθεσμου σχεδίου. Αλλά κι αυτό που είπε ο Ισπανός τεχνικός ισορροπεί στην κλωστή της υπερβολής. Δηλαδή, ότι θα παίξει πιο επιθετικά όταν γίνουν καλά και οι τρεις επιθετικοί. Μάλλον δεν εννοούσε τον Τίνο Καντεβέρε γιατί ο επιθετικός από τη Ζιμπάμπουε θα λείψει κοντά έξι εβδομάδες. Προφανώς αναφερόταν στον Τάσο Δώνη, να φτάσει δηλαδή στο 100% και τον Κάρλες Πέρεθ. Για τον Μορουτσάν, ίσως πρέπει να αναθεωρήσει τη θέση που τον χρησιμοποιεί.

Στη Λιβαδειά ήταν επιλογή το παιχνίδι πίσω από την μπάλα με μια ελαφρά πίεση στην πρώτη γραμμή καθώς ούτε ο Μιγκέλ Αλφαρέλα ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες. Ένα παιχνίδι το οποίο λόγω ισχυρού ανέμου άλλαξε μορφή κι ένα γκολ που ήρθε σαν δώρο Θεού, εντελώς ουρανοκατέβατα. Στα δύσκολα του αντίθετου ανέμου και πλην του Μόντσου ο οποίος ήταν η παραφωνία στον άξονα, οι κεντρώοι τα πήγαν καλά. Στα εύκολα του αέρα που κόπασε για ένα 20λεπτο, άπαντες χάθηκαν στο γήπεδο. Εκεί ο Λεβαδειακός μετουσίωσε την υπεροχή του δίχως να καταγράψει μεγάλη φάση. Ο Άρης είχε 2-3 στο δεύτερο ημίχρονο όταν ανέβηκε μέτρα στο γήπεδο, μετά την ισοφάριση. Η στατιστική έγραψε 0.6 xgoals αλλά οι αριθμοί δεν λένε πάντα την αλήθεια.

Αμυντικά, το πλάνο χαρακτηρίζεται ωφέλιμο γιατί μια δημιουργική ομάδα, όπως ο Λεβαδειακός, είχε μόλις μία φάση πλην αυτή του τέρματος του Πεντρόσο. Επιθετικά δεν βγήκε. Λόγω και του αέρα, αν προτιμάτε. Συνολικά όμως, ο χθεσινός Άρης ήταν μια συνέχεια των προηγούμενων εβδομάδων. Μια ομάδα δίχως ταυτότητα, χωρίς σημεία αναφοράς και ξεκάθαρο τρόπο ανάπτυξης, ειδικά στα σημεία που δεν είχε τη δικαιολογία του ανέμου. Στον κόντρα αέρα επιλέχθηκε η «γιόμα» η οποία έφερνε διαδοχικές επαναφορές της μπάλας καθώς εκτιμήθηκε ότι το ρίσκο της απόπειρας build up ήταν πραγματικά μεγαλύτερο. Αν ήταν διαθέσιμος ο Φαμπιάνο, ενδεχομένως, να αποτελούσε επιλογή.

Κλείνοντας, κρίνοντας (πάντα) βάσει των συνθηκών, τα δύο τελευταία αποτελέσματα δεν είναι αρνητικά. Στη, μέχρι στιγμής, σούμα εξάλλου, ο Άρης πληρώνει τις εντός έδρας απώλειες με Παναιτωλικό και Πανσερραϊκό, όπως και το εκτός έδρας παιχνίδι με τον ΟΦΗ καθώς στην αγωνιστική κατάσταση στην οποία ήταν και συνεχίζουν να βρίσκονται οι Κρητικοί, θα έπρεπε να είχε κερδισθεί.