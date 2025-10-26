Ρέλβας: «Δεν πήραμε στο τελευταίο τρίτο τις σωστές αποφάσεις»
Αναλυτικά όσα είπε ο Φιλίπε Ρέλβας στην Cosmote TV μετά την ήττα της ΑΕΚ με 2-0 από τον Ολυμπιακό στο Φάληρο:
Για την εμφάνιση και την ήττα στο ντέρμπι: «Η αίσθηση είναι πικρή. Κάναμε ένα καλό παιχνίδι, ήταν ισορροπημένο. Δεχθήκαμε γκολ από δύο στατικές φάσεις, ενώ είχαμε την ευκαιρία να προηγηθούμε. Είμαστε ανταγωνιστικοί, πρέπει να βελτιωθούμε σε κάποιες μικρές λεπτομέρειες».
Για το γεγονός ότι η ΑΕΚ δεν απείλησε επιθετικά: «Στο build up πήγαμε σχετικά καλά γιατί έχουμε ποιοτικούς παίκτες. Ίσως στο τελευταίο τρίτο δεν πήραμε σωστές αποφάσεις γιατί ναι μεν έχουμε ποιότητα, αλλά δεν καταφέραμε να πάρουμε αυτές τις σωστές αποφάσεις».
