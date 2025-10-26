Ολυμπιακός-ΑΕΚ: Μαρινάκης-Κοβάσεβεσιτς τα είπαν πριν από τη σέντρα και τ' άλλα... πηγαδάκια(vid)
Σε λίγη ώρα θα έχουμε τη σέντρα στο ντέρμπι της αγωνιστικής!
Μαρινάκης και Κοβάσεβιτς μαζί με τον Καραπαπά τα είπαν για αρκετή ώρα στον αγωνιστικό χώρο. Ωστόσο, όπως θα δούμε υπήρξαν και χαλαρές κουβέντες μεταξύ του Μεντιλίμπαρ και του Ριμπάλντα υπό το βλέμμα του Κοβάσεβιτς, ο οποίος τα είπε και με τον Νίκολιτς.
Το video του Gazzetta και του Νίκου Ράπτη:
🔴 Ο Βαγγέλης Μαρινάκης συνομίλησε με τον Ντάρκο Κοβάσεβιτς πριν το Ολυμπιακός - ΑΕΚ!#olyaek pic.twitter.com/QFxws9k3TC— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) October 26, 2025
