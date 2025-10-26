Ο Νίκος Αθανασίου γράφει στο Gazzetta για την επικράτηση του Παναθηναϊκού επί του Αστέρα Τρίπολης στο ντεμπούτο του Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο του Τριφυλλιού.

Aνεξάρτητα από το αν θα καταφέρει να επαναφέρει τον Παναθηναϊκό στη κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου, το να βλέπεις τον Ράφα Μπενίτεθ, έναν legend του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου μίας άλλης εποχής να κατευθύνεται στον πάγκο του Τριφυλλιού στο γήπεδο της Λεωφόρου και να κοουτσάρει, σου δημιουργεί μια προσμονή αλλά και όμορφες εικόνες που προφανώς θα γίνουν ακόμη καλύτερες αν ο Ισπανός προπονητής αφήσει το αποτύπωμά του στους Αθηναίους.

Ο Ισπανός τεχνικός ξεκίνησε απόψε με το δεξί την παρουσία του στους ''πράσινους'' κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης, ξορκίζοντας την... κατάρα του 1-0. Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε, πέτυχε και δεύτερο γκολ, δεν απειλήθηκε ούτε στιγμή και επέστρεψε στις νίκες μετά την ισοπαλία με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη. Αν δεν του είχαν στερήσει εκεί τους δύο βαθμούς οι Γερμανοί διαιτητές, απόψε θα κάναμε άλλη κουβέντα σχετικά με την κορυφή.

Ο Μπενίτεθ με δύο προπονήσεις προφανώς δεν θα μπορούσε να περάσει την φιλοσοφία του, ωστόσο, λειτουργώντας με την κοινή ποδοσφαιρική λογική βοήθησε την ομάδα του να πάρει το ματς. Όπως είπε και ο ίδιος, και καλό είναι να το υπενθυμίζουμε, είναι προπονητής. Όχι μάγος.

Κάποιες τακτικές τροποποιήσεις θα τις συζητήσουμε τις επόμενες ημέρες αλλά αυτό που έχει σημασία απόψε είναι το πως διαχειρίστηκε στη μεγάλη εικόνα το ματς. Πείραξε ελάχιστα την ενδεκάδα της Πέμπτης, άφησε τον βασικό κορμό στο χορτάρι, έβαλε μεγαλύτερη ισορροπία στο 1-0 με την είσοδο του Ρενάτο αντί του Τζούρισιτς γυρνώντας το 4-2-3-1 σε 4-3-3 και την ομάδα του κάποια μέτρα πιο πίσω, περιμένοντας στο μεσαίο μπλοκ. Το παιχνίδι του έγινε ακόμη πιο εύκολο με το αυτογκόλ του Τσίκο και το Τριφύλλι θα μπορούσε και θα έπρεπε να σκοράρει περισσότερα γκολ όταν άνοιξε το γήπεδο, αλλά τούτο προφανώς δεν μπορεί να αποτελεί ευθύνη του προπονητή των δύο ημερών.

Ο Παναθηναϊκός είχε σε μεγάλο διάστημα του αγώνα την μαγική λέξη του Μπενίτεθ. Την ισορροπία. Μία καλή αρχή, πνευματικά και ουσιαστικά.

Κορυφαίος του γηπέδου ήταν ο Πέδρο Τσιριβέγια. Ο Ισπανός χαφ ήταν ο οργανωτής του παιχνιδιού, είτε παίζοντας ανάμεσα στα στόπερ, είτε πιο μπροστά, ανοίγοντας το παιχνίδι με διαγώνιες μεγάλες μεταβιβάσεις. Εξαιρετικός σε όλα τα καθήκοντά του.

Πολύ καλό παιχνίδι και από τον Άνταμ Τσέριν που μαζί με τον Ισπανό έφτιαξαν ένα πολύ αποδοτικό δίδυμο στον άξονα του κέντρου.

Ο Σφιντέρσκι κέρδισε το πέναλτι και το εκτέλεσε εύστοχα, έχοντας θετική εικόνα, πολύ καλό παιχνίδι και από τον Γιάννη Κώτσιρα μετά τον τραυματισμό του Καλάμπρια που ήταν το μόνο αρνητικό απόψε για τον Παναθηναϊκό.

Επέστρεψε, όμως, ο Ρενάτο που με δύο-τρεις επαφές σε ''ψήνει'' σε άσχημο βαθμό για την ποιότητά του και σε κάνει να προσεύχεσαι να είναι υγιής γιατί πραγματικά δεν... βλέπει κανέναν(στην υπερβολή του) όσον αφορά το on ball παιχνίδι του.

Αντί επιλόγου: Είναι αστείο να γίνεται οποιαδήποτε συζήτηση για το πέναλτι που δόθηκε απόψε στον Παναθηναϊκό με την βοήθεια του VAR γιατί ο Τζήλος δεν το είδε στη ροή του αγώνα.

Ο Φερνάντεθ κοντεύει να βγάλει την φανέλα του Σφιντέρσκι, είναι ο ορισμός του πέναλτι, τον πετάει στο έδαφος τον Πολωνό. Όπως ήταν ο ορισμός και στο γκρέμισμα του Ρόουζ πάνω στον Γερεμέγεφ, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός στερήθηκε δύο πόντους. Καλό είναι να τα θυμίζουμε αυτά γιατί είναι λεπτομέρειες που κάνουν την διαφορά στο τέλος της ημέρας.