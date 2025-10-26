Οι συμπατριώτες Ντάρκο Κοβάσεβιτς και Μάρκο Νίκολιτς είχαν τη δυνατότητα να τα πουν πριν την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ στο Φάληρο.

Ο αθλητικός διευθυντής του Ολυμπιακού είχε τη δυνατότητα να μιλήσει με τον προπονητή της ΑΕΚ, με τον οποίο αγκαλιάστηκαν όταν συναντήθηκαν κατά τη διάρκεια της αναγνωριστικής βόλτας πριν την προθέρμανση.