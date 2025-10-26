Λεβάδειακος - Άρης: Πρόβλημα με τον Διούδη, έγινε αναγκαστική αλλαγή
Η «κατάρα» των τραυματισμών στον Άρη συνεχίζεται. Ο Σωκράτης Διούδης ήταν βασικός στην εκτός έδρας αναμέτρηση με το Λεβαδειακό, όμως πριν τη συμπλήρωση μισής ώρας αγώνα ένιωσε πόνο στη μέση και ζήτησε αλλαγή.
Ο έμπειρος κίπερ βγήκε αναγκαστικά από το ματς στο 30ο λεπτό και άφησε τη θέση του στον Σωκράτη Διούδη.
Θυμίζουμε πως ο Μανόλο Χιμένεθ δεν μπορεί να υπολογίζει στους τραυματίες Φαμπιάνο, Φρίντεκ, Ντουντού, Καντεβέρε, Παναγίδη και στον ανέτοιμο Πέρεθ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.