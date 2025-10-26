Ο Σωκράτης Διούδης ένιωσε ενοχλήσεις στη μέση κατά τη διάρκεια του αγώνα του Άρη με τον Λεβαδειακό και άφησε τη θέση του στον Γιώργο Αθανασιάδη.

Η «κατάρα» των τραυματισμών στον Άρη συνεχίζεται. Ο Σωκράτης Διούδης ήταν βασικός στην εκτός έδρας αναμέτρηση με το Λεβαδειακό, όμως πριν τη συμπλήρωση μισής ώρας αγώνα ένιωσε πόνο στη μέση και ζήτησε αλλαγή.

Ο έμπειρος κίπερ βγήκε αναγκαστικά από το ματς στο 30ο λεπτό και άφησε τη θέση του στον Σωκράτη Διούδη.

Θυμίζουμε πως ο Μανόλο Χιμένεθ δεν μπορεί να υπολογίζει στους τραυματίες Φαμπιάνο, Φρίντεκ, Ντουντού, Καντεβέρε, Παναγίδη και στον ανέτοιμο Πέρεθ.