Η ΑΕΛ Novibet κατάφερε να πάρει τη νίκη στις Σέρρες με το 2-0 επί του Πανσερραϊκού να έρχεται ακόμα πιο εύκολα από όσο δείχνει το σκορ. Μεγάλο πάρτι τόσο από τους παίκτες του Στέλιου Μαλεζά στον αγωνιστικό χώρο, όσο και από τον κόσμο στις εξέδρες. Γράφει ο Φώτης Καρακούσης.

Η αλήθεια είναι πως θα μπορούσε η ΑΕΛ Novibet να μην περιμένει να φτάσει στην 8η αγωνιστική για να πετύχει την πρώτη της νίκη. Και στις προηγούμενες αγωνιστικές είχε φτάσει κοντά στο να το καταφέρει, όπως με τον Αστέρα στην Τρίπολη όταν χάθηκε μοναδική ευκαιρία από τον Πασά στο τελευταίο λεπτό του ματς για να γίνει το 2-3. Οι «βυσσινί» ναι μεν δεν είχαν κάνει και τις φοβερές εμφανίσεις, αλλά ούτε ήταν τόσο χάλια όσο έδειχνε αυτό 0 στα τρίποντα μετά από 7 ματς.

Το όγδοο παιχνίδι ωστόσο ήταν με διαφορά το καλύτερο σε όλους τους τομείς. Με τον Στέλιο Μαλεζά στον πάγκο η ΑΕΛ εμφανίστηκε καλύτερη από κάθε άλλο ματς ως τώρα παίρνοντας τη νίκη με 2-0. Και εμφανίστηκε καλύτερη γιατί είχε αρχή, μέση και τέλος. Χωρίς τις υπερβολές οι παίκτες έδειχναν από το ξεκίνημα του ματς πως είχαν τους ρόλους τους και ήταν προσηλωμένοι σε αυτό.

Με την αριστερά πλευρά και τους Κοσονού και Ουάρντα να κάνουν μεγάλο παιχνίδι, τον Ατανάσοφ να είναι σε ακόμα ένα παιχνίδι κυριαρχικός στον χώρο του κέντρου, τον Παπαγεωργίου να είναι εξαιρετικός και αμυντικά και δημιουργικά και τους Μπαγκαλιάνη και Τσάκλα να είναι ανίκητοι στον χώρο της άμυνας, οι Θεσσαλοί θα λέγαμε πως έκαναν πάρτι στο μεγαλύτερο μέρος του ματς.

Ένα πάρτι που ξεκίνησε με την γκολάρα του Μπαγκαλιάνη και ολοκληρώθηκε με την «χαζή» αποβολή του Λύρατζη που άφησε την ομάδα του με δέκα παίκτες στο τέλος του ημιχρόνου με ένα αχρείαστο μαρκάρισμα στον Κοσονού και ενώ ήταν πίσω στο σκορ με 2-0. Ουσιαστικά εκεί τελείωσαν όλα και το μόνο που περιμέναμε να δούμε ήταν αν αρχικά ο Ατανάσοφ και μετά ο Τούπτα καταφέρουν να σκοράρουν με ένα από τα πολλά και ωραία η αλήθεια είναι, μακρινά σουτ τους.

Το πιο σημαντικό από την εμφάνιση όμως, είναι πως οι παίκτες έδειχναν να μην έπαιζαν με πίεση, παρότι ουσιαστικά μιλάγαμε για... τελικό, καθώς αν έχανε η ΑΕΛ τα πράγματα θα γινόντουσαν πολύ πιο ζόρικα. Αυτή η άνεση ήταν καθαρά δουλειά του Μαλεζά που σε αυτό το κομμάτι, όπως και στο στήσιμο της ομάδας πήρε άριστα. Πλέον το ζητούμενο είναι να υπάρξει συνέχεια, να έρθουν και άλλες νίκες και οι Θεσσαλοί να έχουν όσους περισσότερους βαθμούς μέχρι την επόμενη διακοπή.

Το εντός έδρας ματς με τον Λεβαδειακό είναι ένας ακόμα τελικός, όπως είναι και το εκτός έδρας με τον Παναιτωλικό. Παιχνίδια που θα δείξουν σε μεγάλο βαθμό, αν αυτό που έδειξαν οι «βυσσινί» στις Σέρρες ήταν ο κανόνας και όχι η εξαίρεση. Το σίγουρο πάντως είναι πως η αισιοδοξία επέστρεψε όχι μόνο για το πρώτο τρίποντο, αλλά για την συνολική εικόνα.

Και φυσικά μιλώντας για το πάρτι στον αγωνιστικό χώρο, δεν θα μπορούσαμε να μην αναφερθούμε σε αυτό στις εξέδρες. Πάνω από 1.500 Λαρισαίοι έκαναν τους παίκτες του Μαλεζά να νιώθουν πως έπαιζαν στο AEL Novibet Arena. Δημιούργησαν μια εξαιρετική ατμόσφαιρα και έδειξαν πως αυτός ο κόσμος είναι η μεγάλη δύναμη της ΑΕΛ και αξίζει να ζήσει και πάλι χαρές με την ομάδα που δεν την άφησε ποτέ ακόμα και όταν βρισκόταν στην Γ' Εθνική και έπαιζε για την σωτηρία της...

ΥΓ: Επειδή στην χώρα αυτή η χαρά από την λύπη απέχουν ελάχιστα, το εντός έδρας ματς με τον Λεβαδειακό που έρχεται είναι με διαφορά του δεύτερου το πιο σημαντικό, Με νίκη η ΑΕΛ δεν παίρνει απλά βαθιά ανάσα αλλά ανεβαίνει κατακόρυφα και η ψυχολογία της με απώλεια βαθμών επιστρέφει η αγωνία..

ΥΓ1: Το ξέρω πως μπορεί να γίνομαι γραφικός, αλλά όταν βλέπω την φάση του δευτέρου μέρους που «σπάει την μέση» του αμυντικού ο οποίος με την σειρά του πέφτει κάτω, δεν γίνεται να μην σταθώ και πάλι στον Ουάρντα. Ο Αιγύπτιος στην μέρα του είναι βασικός λόγος για να κάτσει κάποιος να δει και να ευχαριστηθεί ποδόσφαιρο.