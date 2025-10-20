Η ΑΕΛ Novibet έχει τρία παιχνίδια... φωτιά για το πρωτάθλημα και ένα για το Κύπελλο πριν τη νέα διακοπή για τις Εθνικές ομάδες. Οι «βυσσινί» θα παίξουν με τον Πανσερραϊκό στις Σέρρες, τον Λεβαδειακό στην Λάρισα και τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο με στόχο να πάρουν βαθιά βαθμολογική ανάσα.

Έχοντας μετά από 7 παιχνίδια μόλις 4 βαθμούς και χωρίς ακόμα να έχει πανηγυρίσει τη νίκη, στην ΑΕΛ Novibet είναι λογικό να κοιτάζουν τα επόμενα ματς ως τελικούς. Με τον Στέλιο Μαλεζά στον πάγκο οι «βυσσινί» έχουν τρεις αγώνες-φωτιά για το πρωτάθλημα ως την διακοπή για τις Εθνικές ομάδες και ένα για το Κύπελλο και σίγουρα θα κοιτάξουν να πάρουν όσα περισσότερα μπορούν, ειδικά σε αυτή της Super League.

Στις Σέρρες για το πρώτο τρίποντο

Η αρχή σε αυτή την τριάδα θα γίνει το προσεχές Σάββατο στις Σέρρες, όπου η ΑΕΛ Novibet θα φιλοξενηθεί από τον Πανσερραϊκό που επίσης «καίγεται» για βαθμούς, καθώς έχει έναν παραπάνω (5). Για το ματς αυτό μένει να δούμε αν οι Θεσσαλοί θα έχουν κόσμο, καθώς είναι δεδομένο πως θα ζητήσουν εισιτήρια (αν πάρουν θα είναι πάνω από 500 φίλοι της στις εξέδρες), αλλά δεν ξέρουμε αν τα... λιοντάρια τα δώσουν.

Μπορεί για τον κόσμο να μην ξέρουμε αν θα βρεθεί στις Σέρρες, αλλά σίγουρα θα βρεθούν οι Σαγάλ, Ατανάσοφ και Παντελάκης. Οι δύο πρώτοι εξέτισαν στο ματς με τον Ολυμπιακό και δεν είναι πλέον τιμωρημένοι, ενώ ο τρίτος ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού και ήδη προπονείται κανονικά. Για την αναμέτρηση με τον Πανσερραϊκό αναμένεται να είναι πανέτοιμος και ίσως να κάνει και ντεμπούτο και ο Ιταλός, Εμάνουελ Βινιάτο.

Θα το παλέψει με ΠΑΟΚ στη Τούμπα, αλλά δεν... καίγεται κιόλας

Μετά το ματς με τον Πανσερραϊκό ακολουθεί αυτό με τον ΠΑΟΚ στη Τούμπα για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου. Το παιχνίδι της Τετάρτης είναι σημαντικό όσον αφορά την βαθμολογία μετά τις απώλειες με Μαρκό και Λεβαδειακό, αλλά από την άλλη αυτή την στιγμή στην ΑΕΛ Novibet έχουν βασικό στόχο την συγκομιδή βαθμών στο πρωτάθλημα. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει πως θα τα παρατήσουν, αλλά ίσως να αναμένουμε και αλλαγές και φρεσκάρισμα της ομάδας.

Να μην την πατήσει όπως στο Κύπελλο με τον Λεβαδειακό

Ένα φρεσκάρισμα που αν γίνει θα γίνει λόγω του ακόμα πιο μεγάλου αγώνα με τον Λεβαδειακό στο AEL Novibet Arena. Την Κυριακή στις 17:30 οι Θεσσαλοί θα υποδεχθούν την ομάδα που παίζει ίσως το καλύτερο ποδόσφαιρο από τις θεωρητικά μικρομεσαίες και σίγουρα δεν θα θελήσουν να την πατήσουν όπως και στο παιχνίδι του Κυπέλλου όταν και ηττήθηκαν με 2-1 επίσης εντός έδρας. Για το σημαντικότατο αυτό παιχνίδι αναμένεται ο Στέλιος Μαλεζάς να έχει και τον Φεριγκρά που έχει ξεκινήσει προπονήσεις, αλλά δύσκολα θα προλάβει να παίξει με τον Πανσερραϊκό.

Θετικό αποτέλεσμα στο Αγρίνιο για να ανέβει και ψυχολογικά πριν την διακοπή

Το τελευταίο και επίσης σημαντικό παιχνίδι πριν την διακοπή για τις Εθνικές ομάδες είναι αυτό με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο. Για την 10η αγωνιστική οι «βυσσινί» θα φιλοξενηθούν το Σάββατο στις 17:00 από τα... καναρίνια, σε ένα ακόμα παιχνίδι, όπως ουσιαστικά και αυτό με τον Πανσερραϊκό που είναι από αυτά που λέμε 6 βαθμών, καθώς είναι ανάμεσα σε ομάδες με τους ίδιους στόχους και κάθε βαθμός ή βαθμοί που παίρνονται είναι διπλοί!

Ουσιαστικά σε αυτή την τριάδα αγώνων, βγάζουμε εκτός το Κύπελλο με τον ΠΑΟΚ στη Τούμπα, οι «βυσσινί» πρέπει να πάρουν τουλάχιστον μία νίκη και το ιδανικό θα είναι να μην χάσουν και στα δύο σε Σέρρες και Αγρίνιο. Όχι μόνο για να πάρουν βαθμολογική ανάσα, αλλά και για να ανέβουν ψυχολογικά εν' όψει της δύσκολης συνέχειας.