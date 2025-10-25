Η αποστολή του Αστέρα Τρίπολης για τον αγώνα της 8ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο (26/10, 17:30).

Ο Αστέρας AKTOR ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το ματς με τον Παναθηναϊκό στο «Απόστολος Νικολαΐδης». Από την αποστολή απουσιάζουν οι Νίκος Καλτσάς και Πέπε Καστάνιο, οι οποίο συμπλήρωσαν κάρτες και ο Κρις Κόουλμαν επέλεξε να τους δηλώσεις στον αγώνα με το Τριφύλλι.

Από εκεί και πέρα εκτός βρίσκονται ο τραυματίας Τσιντώτας και ο Αλάγκμπε λόγω ενοχλήσεων. Στον αντίποδα στην αποστολή συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά στην τρέχουσα σεζόν ο Tζανδάρης.

Η αποστολή του Αστέρα AKTOR

Παπαδόπουλος, Αρχοντακάκης, Αγγελίδης, Ιβάνοφ, Σίπτσιτς, Τριανταφυλλόπουλος, Άλχο, Πομόνης, Φερνάντεθ, Γιαμπλόνσκι, Τζανδάρης, Έντερ, Τσίκο, Μούμο, Αλμύρας, Μπαρτόλο, Μεντιέτα, Γιοακίνι, Εμμανουηλίδης, Κετού, Μακέντα, Χαραλαμπόγλου