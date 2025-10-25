Αστέρας Τρίπολης: Με απουσίες στη Λεωφόρο
Ο Αστέρας AKTOR ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το ματς με τον Παναθηναϊκό στο «Απόστολος Νικολαΐδης». Από την αποστολή απουσιάζουν οι Νίκος Καλτσάς και Πέπε Καστάνιο, οι οποίο συμπλήρωσαν κάρτες και ο Κρις Κόουλμαν επέλεξε να τους δηλώσεις στον αγώνα με το Τριφύλλι.
Από εκεί και πέρα εκτός βρίσκονται ο τραυματίας Τσιντώτας και ο Αλάγκμπε λόγω ενοχλήσεων. Στον αντίποδα στην αποστολή συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά στην τρέχουσα σεζόν ο Tζανδάρης.
Η αποστολή του Αστέρα AKTOR
Παπαδόπουλος, Αρχοντακάκης, Αγγελίδης, Ιβάνοφ, Σίπτσιτς, Τριανταφυλλόπουλος, Άλχο, Πομόνης, Φερνάντεθ, Γιαμπλόνσκι, Τζανδάρης, Έντερ, Τσίκο, Μούμο, Αλμύρας, Μπαρτόλο, Μεντιέτα, Γιοακίνι, Εμμανουηλίδης, Κετού, Μακέντα, Χαραλαμπόγλου
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.