Κηφισιά: «Παρακαλούμε τον Λανουά να μην ορίσει ποτέ ξανά σε αγώνα μας τους Κατσικογιάννη και Πουλικίδη»

Στην Κηφισιά «βράζουν» για τις αποφάσεις του ρέφερι Κατσικογιάννη και του Πουλικίδη στο VAR στην αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό.

Έντονα παράπονα έχει η Κηφισιά από τον διαιτητή Αλέξανδρο Κατσικογιάννη και από τον Κωνσταντίνο Πουλικίδη που ήταν στο VAR στην αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό, η οποία έληξε ισόπαλη με 1-1.

Στο 98' ο Κατσικογιάννης κλήθηκε στο VAR και έδωσε πέναλτι για χέρι του Μεϊντάνα, αφού πρώτα μπέρδεψε τις εστίες όταν έδειξε την άσπρη βούλα, με τον Ραμίρεζ να αποκρούει την εκτέλεση του Αγκίρε.

Η Κηφισιά εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ζητάει από τον αρχιδιαιτητή Στεφάν Λανουά να μην ορίσει ξανά τους Κατσικογιάννη και Πουλικίδη σε παιχνίδια της ομάδας.

Η ανακοίνωση της Κηφισιάς

«Τι άλλο να πούμε; Η δύναμη της τηλεοπτικής εικόνας τα είπε όλα.

Παρακαλούμε θερμά τον κ. Στεφάν Λανουά, που είδε από την τηλεόραση τη σημερινή αναμέτρηση να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα και να μην ορίσει ξανά ποτέ στο μέλλον, σε αγώνα της Κηφισιάς το δίδυμο των σημερινών διαιτητών, κ.κ. Αλέξανδρου Κατσικογιάννη και Κωνσταντίνου Πουλικίδη (VAR).

Όπως άλλωστε επιβάλλουν η αλήθεια και η δικαιοσύνη».