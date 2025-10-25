Η απάντηση του Μπενίτεθ για 11άδα και αποστολή του Παναθηναϊκού: «Δεν θα αλλάξω όλη την ομάδα, δεν έχει νόημα»

Ο Ισπανός προπονητής απάντησε σε ερώτηση αναφορικά με τις σκέψεις του για το αυριανό (26/10, 17:30) ματς με τον Αστέρα Τρίπολης, όπου θα κάνει το ντεμπούτο του.

Κατά την διάρκεια της παρουσίασής του από τον Παναθηναϊκό στο Κορωπί, ο Ράφα Μπενίτεθ ρωτήθηκε σχετικά με την αυριανή (26/10, 17:30) εντός έδρας αναμέτρηση με τον Αστέρα Τρίπολης, όπου θα κάνει και το επίσημο ντεμπούτο του.

Ο Ισπανός προφανώς δεν μπορούσε να απαντήσει για το ποιους θα έχει στο αρχικό σχήμα, καθώς χρειάζεται περισσότερη πληροφόρηση σχετικά με το ποιοι ποδοσφαιριστές είναι διαθέσιμοι, την οποία θα έχει σήμερα.

Χαρακτηριστικά είπε:

«Βεβαίως, εάν καταλαβαίνεις το timing, η ομάδα έπαιξε, μετά ταξίδεψε, άρα το ερώτημα είναι πόσους παίκτες έχω στη διάθεσή μου. Δεν ήξερα ποιος ήταν τραυματίας, ποιος μπορούσε. Αυτό ήταν το πρώτο πράγμα που έκανα χθες, να δω ποιος έχει τη δυνατότητα να παίξει την Κυριακή. Έχουμε σήμερα προπόνηση επίσης, θα κάνουμε τους διάφορους ελέγχους, να δούμε πως αισθάνονται οι παίκτες, θα έχουμε όλη την γνώση, θα μιλήσουμε και με τους γιατρούς και, γνωρίζοντας τι γίνεται με τον κάθε παίκτη θα πάρουμε τις αποφάσεις.

Θα μου πείτε, μπορείς να αλλάξεις όλη την ομάδα; Όχι, αυτό δεν έχει νόημα. Πρέπει να δω ποιοι είναι διαθέσιμοι, ποιοι έχουν αυτοπεποίθηση, φυσική κατάσταση. Τώρα να σας πω ποιοι ακριβώς θα είναι δεν μπορώ. Θα περιμένουμε, σήμερα θα έχω περισσότερη πληροφόρηση και θα ληφθούν οι αποφάσεις για τον αγώνα της Κυριακής.»