Οι ποδοσφαιριστές και το staff της ομάδας του Ολυμπιακού επισκέφθηκαν την Παρασκευή (24/10) το νέο υπερσύγχρονο μουσείο του συλλόγου. Ποιες οι αντιδράσεις τους.

Συγκίνηση και υπερηφάνεια αλλά και κλίμα συσπείρωσης και ενότητας πριν την ΑΕΚ. Τα 2 πρώτα συναισθήματα που κατέκλυσαν τους ποδοσφαιριστές και το staff του Ολυμπιακού κατά την επίσκεψή τους την Παρασκευή (24/10) στο νέο υπερσύγχρονο μουσείο της ομάδας. Σύσσωμο το ποδοσφαιρικό τμήμα, μετά το τέλος της προπόνησης στο «Γ. Καραϊσκάκης», βρέθηκε στο μουσείο και ξεναγήθηκε στους χώρους του, σε ένα «ερυθρόλευκο» ταξίδι μάθησης, αγωνιστικής δόξας και ιστορίας.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και οι παίκτες του εντυπωσιάστηκαν από τη διαδραστικότητα του Μουσείου, αντίκρισαν μοναδικά εκθέματα, συγκινήθηκαν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο όπου γίνεται αναφορά στην τραγωδίας της Θύρας 7, «συνάντησαν» τους θρύλους του συλλόγου, καμάρωσαν μπροστά στην παράταξη των τροπαίων και έζησαν τη μοναδική εμπειρία που προσφέρει η εγκατάσταση του Robokeeper.

Έσπευσαν να θυμηθούν, αλλά και να μάθουν για μεγάλες νίκες του συλλόγου σε Ελλάδα και Ευρώπη, έπαιξαν διαδραστικά quiz, διάβασαν την ιστορία του και ενώ ιδιαίτερη ήταν η στιγμή κατά την οποία όλοι μαζί παρακολούθησαν την ταινία για την κατάκτηση των ευρωπαϊκών τροπαίων, ξεσπώντας μετά το τέλος της σε χειροκροτήματα. Όταν αντίκρισαν τα τρόπαια του UEFA Europa Conference League και του UEFA Youth League, θυμήθηκαν τη σεζόν 2023-2024. Η επίσκεψη του ποδοσφαιρικού τμήματος στο νέο μουσείο, η δημιουργία του οποίου αποτέλεσε πρωτοβουλία του προέδρου, Βαγγέλη Μαρινάκη, ήταν μια πολύ ιδιαίτερη μέρα για την ομάδα.