Συνέχεια στη Stoiximan Super League 1 στην 8η αγωνιστική όπου γενικά ξεχωρίζει το Ολυμπιακός - ΑΕΚ αλλά το Σάββατο προηγούνται χρονικά άλλες αναμετρήσεις.

Έχοντας 3 αγώνες στον προγραμματισμό της συνεχίζεται αυτό το Σαββατοκύριακο και πριν τους αγώνες της ερχόμενης εβδομάδας για τη συνέχεια ως προς στο Κύπελλο Ελλάδας η πρώτη τη τάξει κατηγορία. Για την 8η αγωνιστική ως προς το Σάββατο κυριαρχούν από πλευράς ενδιαφέροντος το Κηφισιά - Παναιτωλικός και το ΟΦΗ - Ατρόμητος. Από την άλλη υπάρχει και το Πανσερραϊκός - ΑΕΛ Novibet, όπου θα πέσουν... κορμιά καθώς και οι 2 ομάδες καίγονται για νίκη (οι Σερραίοι έχουν 5 πόντους και οι Λαρισαίοι 4).

Το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League 1

Σάββατο 25 Οκτωβρίου

17.00: Κηφισιά - Παναιτωλικός (στη Νέαπολη, COSMOTE SPORTS TV 2)

19.30: Πανσερραϊκός - ΑΕΛ Novibet (NS PRIME)

20.00: ΟΦΗ - Ατρόμητος (COSMOTE SPORTS TV 1)

Κυριακή 26 Οκτωβρίου

17.00: Λεβαδειακός - Άρης (NS 2)

17.30: Παναθηναϊκός - Αστέρας AKTOR (COSMOTE SPORTS TV 1)

19.30: ΠΑΟΚ - Βόλος (NS PRIME)

21.00: Ολυμπιακός - ΑΕΚ (COSMOTE SPORTS TV 1)