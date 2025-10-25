Stoiximan Super League 1: Έναρξη στην 8η αγωνιστική, σε πρώτο πλάνο το Σάββατο το Κηφισιά - Παναιτωλικός και το ΟΦΗ - Ατρόμητος
Έχοντας 3 αγώνες στον προγραμματισμό της συνεχίζεται αυτό το Σαββατοκύριακο και πριν τους αγώνες της ερχόμενης εβδομάδας για τη συνέχεια ως προς στο Κύπελλο Ελλάδας η πρώτη τη τάξει κατηγορία. Για την 8η αγωνιστική ως προς το Σάββατο κυριαρχούν από πλευράς ενδιαφέροντος το Κηφισιά - Παναιτωλικός και το ΟΦΗ - Ατρόμητος. Από την άλλη υπάρχει και το Πανσερραϊκός - ΑΕΛ Novibet, όπου θα πέσουν... κορμιά καθώς και οι 2 ομάδες καίγονται για νίκη (οι Σερραίοι έχουν 5 πόντους και οι Λαρισαίοι 4).
Το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League 1
Σάββατο 25 Οκτωβρίου
17.00: Κηφισιά - Παναιτωλικός (στη Νέαπολη, COSMOTE SPORTS TV 2)
19.30: Πανσερραϊκός - ΑΕΛ Novibet (NS PRIME)
20.00: ΟΦΗ - Ατρόμητος (COSMOTE SPORTS TV 1)
Κυριακή 26 Οκτωβρίου
17.00: Λεβαδειακός - Άρης (NS 2)
17.30: Παναθηναϊκός - Αστέρας AKTOR (COSMOTE SPORTS TV 1)
19.30: ΠΑΟΚ - Βόλος (NS PRIME)
21.00: Ολυμπιακός - ΑΕΚ (COSMOTE SPORTS TV 1)
