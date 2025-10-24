Ένα χρόνο μετά τη ρήξη χιαστού που υπέστη ο Φώτης Κουτσουπιάς του ΟΦΗ πέρασε ξανά την πόρτα του χειρουργείου, καθώς έπαθε ρήξη μοσχεύματος.

Απίστευτη ατυχία για τον Φώτη Κουτσουπιά. Ο νεαρός μεσοεπιθετικός υπέστη ρήξη χιαστού τον Αύγουστο του 2024 σε φιλικό της Κ19 του ΟΦΗ με τον Γιούχτα, το καλοκαίρι έκανε προετοιμασία και μέχρι πρότινος αγωνιζόταν ξανά με τους «μικρούς» των Κρητικών, όμως στις 5 Οκτωβρίου υπέστη ρήξη του μοσχεύματος στον πρόσθιο χιαστό και πέρασε ξανά την πόρτα του χειρουργείου...

Ο 19χρονος ποδοσφαιριστής θα μείνει εκτός δράσης για τους επόμενους μήνες και φυσικά σύσσωμη η οικογένεια του ΟΦΗ στέκεται στο πλευρό του.

Η ενημέρωση του ΟΦΗ

«Ο ποδοσφαιριστής της ομάδας μας, Φώτης Κουτσουπιάς, τραυματίστηκε στο γόνατο του δεξιού ποδιού στον αγώνα της Κ19 με τον Άρη στις 5/10/2025.

Μετά από κλινικό και απεικονιστικό έλεγχο, διαπιστώθηκε ρήξη μοσχεύματος πρόσθιου χιαστού, η οποία πιστοποιήθηκε με αρθροσκόπηση. Ο 19χρονος μέσος υποβλήθηκε άμεσα σε αναθεώρηση του χιαστού με την προσθήκη νέου μοσχεύματος».