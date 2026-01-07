Ο ΠΣΑΠΠ με ανάρτηση του στα Social Media έστειλε το μήνυμα του για τον τραυματισμό του Σπύρου Αγγελίδη, ενώ έκανε αναφορά στο fair play από πλευράς ΟΦΗ.

Ο Σπύρος Αγγελίδης ήταν ο μεγάλος άτυχος για τον Αστέρα AKTOR στο μονό ματς Κυπέλλου με τον ΟΦΗ, καθώς είχε σοκαριστικό τραυματισμό στο γόνατο και μένει τις επόμενες ώρες να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος του προβλήματος.

Ο ΠΣΑΠΠ με ανάρτηση του στα Social Media έστειλε το μήνυμα του για τον τραυματισμό του διεθνή με την Εθνική Ελπίδων τερματοφύλακα, ενώ έκανε ειδική αναφορά στο fair play που έγινε από πλευράς Κρητικών.

Θυμίζουμε πως παίκτες του Ομίλου, όπως ο Χριστογεώργος και ο Λαμπρόπουλος, έσπευσαν στο πλευρό του συναδέλφου τους, οι Ομιλίτες χειροκρότησαν τον Αγγελίδη, ενώ το ματς «έσβησε» όταν οι Αρκάδες έμειναν με 9 παίκτες και τερματοφύλακα τον Αλάγκμπε. Έπειτα από επιθυμία των δυο ομάδων δεν κρατήθηκαν καθυστερήσεις.

Η ανάρτηση του ΠΣΑΠΠ

«Στο OFI Crete F.C.-Asteras Tripolis F.C. τραυματίστηκε ο Σπύρος Αγγελίδης των φιλοξενουμένων και αμέσως οι παίκτες και των δύο ομάδων έσπευσαν στο πλευρό του. Όταν δε αποχώρησε υποβασταζόμενος από τον αγωνιστικό χώρο οι φίλαθλοι των γηπεδούχων τον χειροκρότησαν και με αυτόν τον τρόπο θέλησαν να του συμπαρασταθούν, ενώ μετά από παρότρυνση των στελεχών και των δύο ομάδων δεν κρατήθηκαν καθυστερήσεις με σκοπό να τηρηθεί το fair play.

"Να ευχηθώ περαστικά στον Σπύρο Αγγελίδη, ελπίζω να μην είναι κάτι σοβαρό. Για εμάς πάνω από όλα είναι η υγεία των ποδοσφαιριστών. Είτε είναι δικοί μας είτε αντίπαλοι", είπε μεταξύ άλλων και σχετικά ο Χρήστος Κόντης, προπονητής του ΟΦΗ, μετά τη λήξη της αναμέτρησης.

Ποδόσφαιρο σημαίνει σεβασμός. Μας χωρίζουν μόνο τα λεπτά που διαρκεί μία αναμέτρηση.

Περαστικά στον Σπύρο».