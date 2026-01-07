ΠΑΟΚ: Η παρακάμερα της βραδιάς που ο Μοναστηρλής δεν θα ξεχάσει ποτέ

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έδωσε στη δημοσιότητα το βίντεο με την παρακάμερα της αναμέτρησης Κυπέλλου στην Τούμπα, με πρωταγωνιστές τον Δημήτρη Μοναστηρλή και τον Χρήστο Ζαφείρη.

Σ’ ένα ματς γεμάτο ένταση, εναλλαγές και συναισθήματα, που κρίθηκε στη λεπτομέρεια των πέναλτι, ο ΠΑΟΚ πήρε αυτό που ήθελε, έστω και από την άσπρη βούλα, πήρε την πρόκριση στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας, εκεί όπου την ερχόμενη Τετάρτη (14/1) θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Η «ασπρόμαυρη» παρακάμερα δείχνει όλες τις μικρές και μεγάλες στιγμές που καταγράφηκαν μέσα σε μια Τούμπα που ήταν σε διαρκή κατάσταση «on fire». Ξεχωρίζουν φυσικά οι στιγμές λίγο πριν από τη διαδικασία των πέναλτι. Εκεί που ο χρόνος μοιάζει να σταματά.

Η κάμερα «έπιασε» τις συμβουλές του Λούκα Γκουγκεσασβίλι προς τον Δημήτρη Μοναστηρλή πριν από τη διαδικασία και την καθοριστική απόκρουση του δέκατου πέναλτι. Ανάμεσα στις εικόνες που ξεχωρίζουν, μία έχει ξεχωριστό βάρος: η πατρική αγκαλιά του Ραζβάν Λουτσέσκου στον νεαρό τερματοφύλακα.

Εξάλλου για τον Μοναστηρλή, αυτό δεν ήταν απλώς ένα ντεμπούτο ή μια καλή εμφάνιση. Ήταν μια βραδιά ζωής. Και η παρακάμερα του ΠΑΟΚ φρόντισε να τη θυμόμαστε ολόκληρη — όχι μόνο μέσα από το αποτέλεσμα, αλλά μέσα από τα συναισθήματα που το συνόδευσαν.

Επίσης, σημαντικό κομμάτι της παρακάμερας έχει να κάνει με τον Χρήστο Ζαφείρη και το δικό του ντεμπούτο με την «ασπρόμαυρη» φανέλα.

Δείτε παρακάτω την παρακάμερα του ΠΑΟΚ – Ατρόμητος: