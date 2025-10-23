Παναθηναϊκός: Νέα τοποθέτηση Δούκα για το πότε θα παραδοθεί το γήπεδο στον Βοτανικό
Καλά είναι τα νέα για τον Παναθηναϊκό, όπως αυτά έρχονται από τα επίσημα χείλη του Χάρη Δούκα.
ΜΙλώντας στο Prodexpo 2025, ο Χάρης Δούκας, έκανε σαφές ότι οι εργασίες για τη Διπλή Ανάπλαση στον Βοτανικό προχωρούν με γοργούς ρυθμούς κι αυτές αναμένεται να ολοκληρωθούν στα τέλη του 2026.
«Η Διπλή Ανάπλαση προχωράει εξαιρετικά καλά. Στη μία πλευρά του γηπέδου χτίζεται ο πρώτος όροφος», τόνισε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Αθηναίων, ενώ υπογράμμισε ότι υπόλοιπα έργα που αφορούν την αισθητική της περιοχής θα είναι έτοιμα μέχρι το τέλος του επόμενου έτους.
Σετικά για το νέο γήπεδο ο Χάρης Δούκας ανέφερε: «Πλέον το μόνο ερώτημα δεν είναι είναι το αν θα ολοκληρωθούν οι παρεμβάσεις αλλά το πότε», ενώ ξεκαθάρισε πως η όποια συζήτηση για κατεδάφιση του «Απόστολος Νικολαΐδης», θα γίνει μόνο όταν το νέο γήπεδο παραδοθεί στον Παναθηναϊκό.
