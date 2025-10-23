Αθλητικές εφημερίδες: Όλα τα πρωτοσέλιδα της ημέρας (23/10) στο Gazzetta
Η διαιτησία του αγώνα Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός κυριαρχεί στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.
Sportday: «Το κράξιμο του αιώνα!» στον διαιτητή Σνάιντερ μετά το Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός.
Livesport: «Τα ''πρέπει'' σας είναι τεράστια!» για τις αποψινές μάχες των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη.
Φως των σπορ: «Μας διέλυσε το μυαλό», τι ειπώθηκε στα αποδυτήρια του «Μονζουίκ».
Κόκκινος Πρωταθλητής: «Ντροπή σας!» έπεσαν οι μάσκες Μπάρτσα και Ουεφα!
Ώρα των σπορ: «Αντίδραση, απάντηση, νίκη!» θέλει η ΑΕΚ κόντρα στην Αμπερντίν.
