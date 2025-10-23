Ο Παναθηναϊκός παίζει με την πρωτοπόρο Ολλανδίας Φέγενορντ κι ο Γιώργος Σακελλαρίου γράφει στο blog του ότι αυτό το ματς μπορεί να είναι η κατάλληλη ευκαιρία να υποδεχθεί τον Ράφα Μπενίτεθ. Αν δεν προσέξει, όμως, μπορεί να μετατραπεί στη χειρότερη πάσα για τον καταξιωμένο Ισπανό τεχνικό.

Ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος να υποδεχθεί έναν καταξιωμένο και φυσικά έμπειρο προπονητή.

Ο Ράφα Μπενίτεθ ασφαλώς και είναι στη δύση της προπονητικής του καριέρας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά αναφερόμαστε σε έναν τεχνικό που έχει εργαστεί σε Λίβερπουλ, Ρεάλ Μαδρίτης, Τσέλσι, Ίντερ, Νάπολι, Νιούκαστλ, ενώ η Βαλένθια μαζί του ήταν στις κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες. Κατέκτησε πολλούς τίτλους, Champions League, Europa League, Σούπερ Καπ Ευρώπης, Παγκόσμιο Συλλόγων, πρωταθλήματα, κύπελλα. Ο 65χρονος Ισπανός στην τεράστια καριέρα του διαχειρίστηκε παίκτες σούπερ σταρ.

Έρχεται στον Παναθηναϊκό σε μία σεζόν που κινδυνεύει να χαθεί νωρίς. Και ή θα χαθεί με αυτόν στον πάγκο ή θα καταφέρει ν' ανατρέψει την κατάσταση. Φυσικά όταν μιλάμε για στόχο αναφερόμαστε στο πρωτάθλημα και μόνο.

Ο Μπενίτεθ απόψε θα έχει την ευκαιρία να δει ξανά τον Παναθηναϊκό, σε ένα εξαιρετικά δύσκολο ματς. Το να παίξεις με την πρωτοπόρο Ολλανδίας Φέγενορντ στην πιο καυτή έδρα της χώρας δεν είναι και το πιο απλό. Η Φέγενορντ εντός συνόρων είναι πρώτη στο +3 από την Αϊντχόφεν που έριξε εξάρα στην πρωταθλήτρια Ιταλίας Νάπολι. Η αντίπαλος του τριφυλλιού σε 9 ματς έχει 8 νίκες και 1 ισοπαλία. Έχει σημειώσει 25 γκολ(όσα και η Ναϊμέγκεν), δύο λιγότερα από την PSV. Το παράδοξο για ολλανδική ομάδα είναι ότι έχει μόλις έξι γκολ παθητικό, όταν η επόμενη καλύτερη αμυντική επίδοση είναι τα 11 γκολ της Ουτρέχτης του Μπάρκα. Τα διπλάσια έχουν δεχθεί Αϊντχόφεν, Άγιαξ, Άλκμααρ.

Αυτό δείχνει ότι δεν την νοιάζει μόνο η επίθεση, αλλά προσέχει και την άμυνα. Ο Παναθηναϊκός δεδομένα θα έχει δύσκολο έργο. Το ότι ηττήθηκε από την 12η στο πρωτάθλημα, αυτή τη στιγμή, Γκόου Αχέντ Ιγκλς μέσα στο ΟΑΚΑ, δεν σημαίνει ότι είναι χαμένος από χέρι με τη Φέγενορντ.

Είναι από τα ματς που μπορεί να σου δώσουν ώθηση, μπορεί να σου κάνουν και μεγάλη ζημιά. Όταν χάνεις δεν μετράει πως έπαιξες. Η ήττα είναι ήττα και ο Παναθηναϊκός θα μείνει κι άλλο πίσω στην προσπάθεια για πρόκριση. Άλλο βέβαια να χάσεις 1-0 κι άλλο να γράψει το κοντέρ. Αντίθετα, μία ισοπαλία και φυσικά πολύ περισσότερο μία νίκη, θα είναι η κατάλληλη ένεση για τους πράσινους.

Ο Παναθηναϊκός στο ελληνικό πρωτάθλημα έχει μείνει πίσω, η Φέγενορντ όπως τονίσαμε είναι πρώτη (25 βαθμοί σε 9 ματς έναντι 22 της PSV). Η αντίπαλός του, ωστόσο, στο Europa League έχει δύο ήττες. Και μάλιστα χωρίς να σκοράρει! Έχασε 2-0 εντός από την Άστον Βίλα και εκτός 1-0 από τη Μπράγκα. Αυτό δείχνει ότι δεν είναι αχτύπητη, αλλά η αλήθεια είναι πως δεν είναι καλές για το τριφύλλι οι δύο ήττες. Στην προσπάθειά της για πρόκριση, έστω στις ομάδες 9-24 στη βαθμολογία, θα βλέπει τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό ως μία ευκαιρία να μπει στο κόλπο. Θα έχει ισχυρότατο κίνητρο από το να είχε δύο νίκες...

Το τριφύλλι πάντως τα δύο τελευταία χρόνια κατάφερε να κάνει θρίλερ ματς με τον Άγιαξ εκτός κι αποκλείστηκε στα πέναλτι, ενώ είχε χάσει στην Αθήνα, απέκλεισε την ισχυρή Μαρσέιγ, την ποιοτική Λανς, κόντραρε σε μεγάλο βαθμό τη Φιορεντίνα. Έχει κάνει και ήττες που δεν χωνεύονται με τίποτα όπως από Τζουργκάρντεν, Βίκινγκουρ, Μακάμπι Χάιφα.

Μία ζέστη, μία κρύο... Με τη Φέγενορντ θα φανεί αν θα περιμένει τον Μπενίτεθ μία ζεστή υποδοχή ή θα έρθει έπειτα από ψυχρολουσία. Θα είναι ιδανικό, αλλά και σαφώς σημαντικό να βρει ο Ισπανός μία ομάδα μετά από ένα θετικό αποτέλεσμα. Τι καλύτερο κόντρα στην πρωτοπόρο Ολλανδίας για να τονωθεί η αυτοπεποίθηση όλων. Διότι στο εξής οι πράσινοι θα έχουν ακόμα πιο ζόρικο πρόγραμμα.

Θα παίξουμε τον πάντα επικίνδυνο στη Λεωφόρο Αστέρα, στη συνέχεια στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο για το Κύπελλο, πριν μεταβούν στον Βόλο για να αντιμετωπίσουν την αξιόμαχη φέτος τοπική ομάδα. Κι ακολουθούν μέχρι την επόμενη διακοπή η Μάλμε στη Σουηδία (6/11) και αμέσως ο ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο (9/11). Ο Κόντης και οι παίκτες του Παναθηναϊκού θα φανεί αν απόψε θα κάνουν μία πάσα στον Μπενίτεθ, ώστε να μπει με αξιώσεις στη νέα εποχή ή θα γίνει μία κάκιστη πάσα που θα βγάλει στην επιφάνεια ξανά όλα τα προβλήματα;

ΥΓ. Ο Παναθηναϊκός με τη Φέγενορντ στην Ολλανδία απέσπασε ισοπαλία 0-0 στις 19/09/1984 και στη ρεβάνς τέτοια εποχή πριν από 41 χρόνια τη νίκησε 2-1 στο ΟΑΚΑ και την απέκλεισε. Εκείνη τη σεζόν έφτασε έως τα ημιτελικά του Πρωταθλητριών και σταμάτησε στη Λίβερπουλ. Το ΟΑΚΑ με τους Ολλανδούς στις 3/10/1984 είχε 74.000 κόσμο... Με τέτοιες επιτυχίες, μεταξύ άλλων, χτίστηκε στο παρελθόν το σπουδαίο ευρωπαϊκό DNA του Παναθηναϊκού. Είναι καλό να θυμόμαστε, αλλά να μην μένουμε στις αναμνήσεις. Το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει με ταχύτατους ρυθμούς και το τριφύλλι έχει μείνει πίσω ό,τι κι αν λέμε για το DNA.

Από τη στιγμή που θα έχει έναν καταξιωμένο προπονητή στον πάγκο, οφείλει να κάνει επιτέλους ολοκληρωτική μετάβαση στη σύγχρονη εποχή. Σε όλα τα επίπεδα. Κι ας είναι ο Μπενίτεθ στα 65 του. Η εμπειρία του είναι σημαντική και το πρώτο που θα πρέπει να δώσει στην ομάδα είναι να καταλάβουν όλοι, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο στην ομάδα και στα γραφεία, ότι οι νίκες φέρνουν την ευτυχία.