Βρούτσης: Συνάντηση με τον Σύνδεσμο Διαμεσολαβητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος

Συνάντηση με τον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, Ιωάννη Βρούτση, πραγματοποίησε ο Σύνδεσμος Διαμεσολαβητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος (ΣΥ.ΔΙ.Π.Ε.), όπου συζητήθηκαν ζητήματα που νομικής και φορολογικής μορφής σχετικά με τον μάνατζερ στην Ελλάδα.

Σε ένα ιδιαίτερα θετικό και εποικοδομητικό κλίμα πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (22/10) η συνάντηση μεταξύ του αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού, Ιωάννη Βρούτση, και του Συνδέσμου Διαμεσολαβητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος (ΣΥ.ΔΙ.Π.Ε.).

Στην εν λόγω συνάντηση μεταξύ άλλων «συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τη νομική και φορολογική μορφή του επαγγέλματος του ποδοσφαιρικού μάνατζερ στην Ελλάδα, καθώς και οι προοπτικές εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του θεσμικού πλαισίου που το διέπει».

Η ανακοίνωση του ΣΥ.ΔΙ.Π.Ε.

«Ο Σύνδεσμος Διαμεσολαβητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος (ΣΥ.ΔΙ.Π.Ε.) πραγματοποίησε συνάντηση με τον αν. Υπουργό Αθλητισμού, κ. Ιωάννη Βρούτση, σε ιδιαίτερα θετικό και εποικοδομητικό κλίμα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τη νομική και φορολογική μορφή του επαγγέλματος του ποδοσφαιρικού μάνατζερ στην Ελλάδα, καθώς και οι προοπτικές εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του θεσμικού πλαισίου που το διέπει.

Παράλληλα, έγινε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του επαγγέλματος σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και τις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης και αναγνώρισης του ρόλου του μάνατζερ στην ελληνική ποδοσφαιρική πραγματικότητα.

Ο ΣΥ.ΔΙ.Π.Ε. θα συνεχίσει να εργάζεται θεσμικά και συντονισμένα για τη βελτίωση των συνθηκών άσκησης του επαγγέλματος και την ενίσχυση της διαφάνειας και επαγγελματικότητας στον χώρο του ποδοσφαίρου.

Ευχαριστούμε την @konipenny και τον @panosgalariotis για την οργάνωση και πραγματοποίηση αυτού του ραντεβού».