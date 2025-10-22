Ολυμπιακός: Δυσκολεύει η παρουσία των Τσικίνιο, Ζέλσον και Ορτέγα για το ντέρμπι με την ΑΕΚ
Δεν είναι μόνο το βαρύ σκορ από την Μπαρτσελόνα για το League Phase του Champions League (6-1) αλλά ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει να διαχειριστεί και την αγωνιστική κατάσταση τριών βασικών παικτών του στον Ολυμπιακό.
Συγκεκριμένα, από το παιχνίδι αποχώρησαν με πρόβλημα τραυματισμού ο Τσικίνιο, ο Ζέλσον και ο Ορτέγα, οι οποίοι, στη δεδομένη στιγμή και με βάση το status τους, είναι αρκετά δύσκολο να δώσουν το παρών στο ντέρμπι με την ΑΕΚ την ερχόμενη Κυριακή (26/10, 21:00).
Ο πρώτος άφησε τη θέση του στον Νασιμέντο στο 31ο λεπτό, ο δεύτερος έγινε αλλαγή στο ημίχρονο αντί του Μουζακίτη και ο τρίτος αποχώρησε στο 53' για να μπει στο ματς ο Ονιεμαέτσι.
Ειδικά ο Τσικίνιο, αποτελεί μία πολύτιμη μονάδα στο πλάνο του Μεντιλίμπαρ στο μεσοεπιθετικό σκέλος.
