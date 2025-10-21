Λανουά: «Έπρεπε να παρέμβει το VAR για να δοθεί πέναλτι σε μαρκάρισμα του Ρόουζ στον Γερεμέγεφ»

Η ανάλυση του Στεφάν Λανουά για τις επίμαχες φάσεις της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Η αναφορά στο μαρκάρισμα του Ρόουζ στον Γερεμέγεφ.

Όπως κάθε εβδομάδα η ΕΠΟ δημοσίευσε το videο με τις αμφισβητούμενες φάσεις της 7ης αγωνιστικής. Μεταξύ άλλων ο Στεφάν Λανουά στάθηκε στο μαρκάρισμα του Ρόουζ στον Γερεμέγεφ στον αγώνα του Άρη με τον Παναθηναϊκό, με τον Γάλλο αρχιδιαιτητή να τονίζει πως έπρεπε να δοθεί πέναλτι υπέρ του Τριφυλλιού.

Από εκεί και πέρα ο πρόεδρος της ΚΕΔ υποστήριξε πως σώστά δόθηκαν τα πέναλτι στον Ολυμπιακό στη Λάρισα, του Πανσερραϊκού στο Βόλο και του Παναιτωλικού στο ματς με τον ΟΦΗ, τονίζοντας πως σωστά δέχτηκε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα ο Ανδρούτσος.