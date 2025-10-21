Η ΠΑΕ Άρης εξασφάλισε 500 εισιτήρια για τις ανάγκες των οπαδών της στον εκτός έδρας αγώνα με τον Λεβαδειακό κι αυτοί θα φιλοξενηθούν στη θύρα των φιλοξενούμενων.

Στη σύσκεψη για τα μέτρα τάξης της αναμέτρησης (26/10, 17:00) του Λεβαδειακού με τον Άρη, η ΠΑΕ Άρης ζήτησε 500 εισιτήρια και μετά τη σύμφωνη γνώση της Αστυνομίας αποφασίστηκε η διάθεση αυτών. Τα εισιτήρια θα τεθούν προς διάθεση στις επόμενες ώρες και οι οπαδοί του Άρη που θα ταξιδέψουν στη Λιβαδειά, είτε από Θεσσαλονίκη είτε από οποιαδήποτε άλλη πόλη, θα τοποθετηθούν στη θύρα των φιλοξενούμενων.